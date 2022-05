Bordeaux Fête le Vin : une édition 2022 très attendue par les élus et viticulteurs

Le retour sur les quais, du 23 au 26 juin prochains, de Bordeaux Fête le Vin, où la manifestation est née et s'est imposée, marque de la meilleure des façons la fin des périodes de confinement. L'édition 2021, privée d'accès aux quais a été, malgré les chats de Geluk, une édition évidemment tronquée. Comme la sphère viticole de Bordeaux a connu des changements de fond, en particulier avec la création de Vinexposium, les Bordelais ont annoncé fin 2021 le lancement, du 16 au 26 juin 2022 de Bordeaux Wine Week, nouvelle grande manifestation bordelaise centrée sur le vin dans laquelle est désormais encapsulée Bordeaux Fête le Vin.

Sur le pont de L'Hermione lors de l'édition de 2018 (crédits : J-Ph.D./LT)



C'est pourtant bien le retour de l'emblématique biennale Bordeaux Fête le Vin, qui n'a pas pu vraiment se tenir depuis 2018, qui était sur toutes les lèvres des intervenants. Comme s'il s'agissait d'abord de conjurer la sinistre séquence de Covid-19, qui a mis la filière vin à genoux en 2020, et empêché tout retour de Bordeaux Fête le Vin. Bernard Farges, le président du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux (CIVB), Brigitte Bloch, vice-présidente de Bordeaux Métropole ou encore Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux ont ainsi tous axés leurs interventions sur le désormais mythique Bordeaux Fête le Vin.

La Bible de l'info viticole croit en Bordeaux

"C'est un véritable produit culturel qui irrigue notre territoire", a observé Pierre Hurmic, en évoquant le vin, tout en revenant sur une manifestation qui va faire une large part à la production bio.

Et le maire n'en est pas resté là, prenant à témoins un article de la Revue des Vins de France (RVF) pour illustrer "le renouveau des vins de Bordeaux, marqué en particulier par les travaux de recherche agronomique centrés sur l'adaptation des vins au changement climatique et à la suppression des intrants chimiques".

La RVF n'a pas exclu, a ainsi souligné le maire de Bordeaux, qu'il faille miser sur les vins de Bordeaux dans les années à venir : ce dont il s'est félicité.

Lire aussi 4 mn« Face au changement climatique, le gros enjeu du vin c'est le partage du savoir » (1/4)

Poursuite des dégustations chez les cavistes et restaurateurs

Brigitte Bloch en est revenue quant à elle aux fondamentaux de Bordeaux Fête le Vin.

"L'idée c'est d'enrichir cette fête du vin en deux temps. Tout d'abord en revenant sur les quais et en mettant l'humain au centre de cette fête. Nous allons ainsi poursuivre la série des dégustations lancée l'année dernière chez les cavistes et les restaurateurs avec les Avant-Premières, du 16 au 19 juin. Et puis, je représente aussi Alain Anziani, le président de la Métropole, et cette fête nous rappelle que la filière vin est un pôle économique important pour notre territoire, très engagé dans la protection de l'environnement. D'où l'importance d'avoir une manifestation éco-responsable et labellisée Iso 20121 comme la nôtre", a déroulé la vice-présidente de la Métropole.

Beaucoup de nouveaux vont découvrir la manifestation

Une démarche proche de celle développée par la Région Nouvelle-Aquitaine, partenaire de la manifestation, qui aide la filière à évoluer dans le même sens d'un développement soutenable, avec la feuille de route Neo Terra, qui accompagne la filière dans sa transition agro-écologique, et Vitirev, programme de longue haleine de sortie des pesticides dans la viticulture.

Lire aussi 4 mnVitirev Innovation réunit 50 millions d'euros pour la transition écologique des vignobles

"Pendant quatre jours il y aura un public extrêmement nombreux sur les quais de Bordeaux. Nous sommes peut-être les seuls capables de réussir à organiser ce type de manifestation. Cette année tout sera différent car depuis deux ans tout est différent. Tous les vins de Bordeaux, les viticulteurs, etc. seront là. Il y a une vraie attente. Beaucoup vont découvrir Bordeaux Fête le Vin pour la première fois et là c'est important car cette manifestation permet d'établir un contact direct avec les consommateurs", a éclairé en substance Bernard Farges, président du CIVB.

Le Nao-Victoria, réplique du voilier de Magellan à visiter

Pour prouver que Bernard Farges n'exagère pas, rappelons que les stands éparpillés le long des quais attirent autour de 200.000 personnes dès le premier soir de Bordeaux Fête le Vin. La 20e édition de 2018 avait comptabilisé 800.000 visiteurs en quatre jours, l'Hermione et des dizaines de superbes bateaux à voile, dont l'impeccable armada de la « Tall Ships Regatta ». Comme à l'accoutumée il sera possible de déguster des vins grâce au pass prévu pour la durée de la manifestation, qui s'achèvera par un grand feu d'artifice, et Bruxelles sera la ville invitée de cette édition du renouveau.

Si ce ne sont pas les mêmes, d'autres beaux bateaux à voile sont attendus dans la zone portuaire du centre-ville de Bordeaux, à commencer par le Belem, le Thalassa et le Nao-Victoria (réplique du Victoria de Fernand de Magellan). D'autres voiliers sont attendus : La Nébuleuse, Le Scylla, L'Argo II, Le Voyageur, Le Destin et Le Kapive.

Lire aussi 6 mn« Les vins de Bordeaux n'avaient jamais atteint un niveau aussi haut à l'export ! » (Bernard Farges)