Bordeaux fête le vin 2018 : 61.600 pass dégustations vendus

Des centaines de milliers de visiteurs ont arpenté les quais à l'occasion de Bordeaux Fête le vin, entre jeudi 14 et dimanche 17 juin 2018. Si l'estimation de la fréquence globale est pour les organisateurs "impossible", le bilan qu'ils ont pu tirer des autres indicateurs témoigne selon eux du succès de la manifestation.

61.600 pass dégustations vendus

En 2014 et en 2016, 50.000 pass dégustations s'étaient vendus. En 2018, jusqu'à dimanche soir, 61.600 pass s'étaient écoulés, soit une hausse de +26 %, ce qui représente 520.000 dégustations ou encore 60.000 bouteilles consommées ! L'Ecole du vin a accueilli 18.000 festivaliers venus suivre une initiation et l'Union des grands crus 1.850 visiteurs à ses dégustations au hangar 14. Voilà pour la fête du vin, renforcée cette année par une offre gastronomique plus large. Pour donner un ordre d'idée, le pavillon Corrèze a annoncé 5.000 repas vendus et la maison basque 10.000 pintxos !

Du côté fleuve, le taux de remplissage pour les balades sur vieux gréements a été de 100 %, de même pour les visites de voiliers, ou les deck-parties. La Belle Poule aurait accueilli 1.500 visiteurs par jour, l'Etoile du roi entre 6 et 8.000. Le total des visiteurs l'après-midi (les ventes pour les visites du matin s'étant faites en avance) s'élève entre 30 et 50.000 personnes.

La fête du vin 2018 semble avoir battu tous les records de fréquentation : 217.000 visiteurs uniques sur le site internet dont 138.000 en juin (avec +60 % des pass en prévente). Quant au public international, il semble être lui aussi en augmentation avec une forte présente espagnole et anglo-saxonne. Sur 335 journalistes accrédités, un quart représentait la presse internationale (Chine, Etats-Unis, Grande-Bretagne...).

"Avant, il y avait l'image de Bordeaux qui avait du mal à accueillir"

"Avant, il y avait l'image de Bordeaux qui avait du mal à accueillir ceux qui venaient d'ailleurs", avance Stéphane Delaux, adjoint au maire et président de Bordeaux grands événements et de Bordeaux tourisme. "Aujourd'hui, on a beaucoup de retours positifs, notamment des équipages de bateaux et de la Tall Ships Regata, comme quoi Bordeaux sait recevoir !"



"C'est la différence entre un événement où les gens viennent boire d'un événement où les gens viennent apprendre. Vous n'avez vu personne tituber ou vous n'avez pas assisté à des rixes dans les allées, nous étions stricts là-dessus", se réjouit-il.

Le bilan très positif de l'événement reste entaché par le décès accidentel d'un homme tombé dans la Garonne dans la nuit de vendredi à samedi. Il travaillait à l'occasion de la fête du vin sur le voilier Morgenster.

"Bordeaux est une ville marque planétaire"



Si depuis l'édition passée de la fête du vin les pavillons de type containers et les cartes à puce RFID ont modernisé l'événement, la manifestation a encore évolué (parcours prolongé, pavillons tournés vers la Garonne...), et les transformations pour Bordeaux fête le vin 2020 sont déjà envisagées.

"Nous allons faire évoluer le modèle. Nous avons déjà vu avec le départ de la Solitaire du Figaro ce que nous pouvons faire, mais il est vrai que 11 jours, c'est dur à tenir sur le plan technique et financier", explique Stéphane Delaux quand on l'interroge sur l'avenir de la fête du vin. Concernant Bordeaux Fête le fleuve 2019, le président de l'office du tourisme annonce :

"Les gens réclament une saison estivale culturelle plus dense, donc nous travaillons en commun avec Bordeaux grands événements, l'office du tourisme et l'action culturelle de la ville afin de proposer un programme plus adapté aux attentes. La fête du fleuve pourrait être l'ouverture de cette saison 2019, sur un grand week-end. Le thème sera : 'la liberté !'."

"Pour la prochaine fête du vin, en juin 2020, rien n'est encore décidé, même si nous avons des idées", conclut-il. "Mais Bordeaux est maintenant une ville marque planétaire." Les délégations de Hong Kong, de Bruxelles, de la région Champagne, de Lyon, de Fukuoka, de Wuhan sont venues ce week-end voir de quelle manière la fête du vin était ici organisée. Si les organisateurs espèrent une deuxième édition de Bordeaux Fête le vin à Liverpool en 2019 (la 2e du genre en Europe avec Bruxelles), d'autres voiliers de prestige sont déjà attendus dans le port de la Lune en juillet et en août.