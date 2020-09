Stéphane Delpeyrat : "Nous voulons monter en gamme, innover et décarboner notre économie"

LA TRIBUNE - Vous prenez en charge un vaste portefeuille associant économie, emploi, enseignement supérieur et recherche. En cette rentrée très particulière, quelle lecture faites-vous de la santé économique du territoire métropolitain ?



STÉPHANE DELPEYRAT - En matière économique, nous voulons monter en gamme, innover et décarboner nos activités. Tout cela nécessite beaucoup de recherche dans un pays qui est malheureusement très désindustrialisé, même par rapport à nos voisins. Cela pose des questions autant économiques que politiques. On a donc besoin de booster la recherche-développement et l'innovation tout en s'ouvrant à de nouveaux domaines puisqu'on a été jusque-là très dépendant du secteur aéronautique-spatial-défense (ASD). La diversification économique du territoire est un impératif en allant vers la santé, l'alimentation et le numérique. L'hydrogène doit être une piste d'avenir à soutenir sur le territoire, y compris pour l'aéronautique, même s'il reste encore beaucoup d'obstacle à dépasser. Les matériaux biosourcés sont à développer également. Le tissu de startups est très dynamique, l'économie résidentielle aussi, la filière viticole et l'ESS doivent être soutenues puisque l'innovation doit être aussi sociale.

Il faudra aussi soutenir les sous-traitants de l'aéronautique et de l'ASD et les accompagner vers d'autres secteurs économiques pour aller chercher du chiffre d'affaires ailleurs puisque l'aéronautique va connaître au moins trois ans compliqués. Nous avons sur le territoire des compétences de très haut niveau et l'enjeu principal est de les conserver malgré les difficultés économiques. Le secteur aéronautique est donc clairement fragilisé mais l'industrie de défense permet d'équilibrer la balance.

