Covid-19 : Bordeaux Métropole élargit ses aides aux indépendants et entreprises sans salarié

Une somme inédite de 15,2 M€ avait été débloquée dès le 11 mai dernier par Bordeaux Métropole pour soutenir les TPE du territoire. Les chefs d'entreprises comptant entre un et cinq salariés, jusqu'à neuf salariés sous conditions, pouvaient espérer une aide de 1.500 à 2.500 € selon leur niveau de baisse de chiffre d'affaires et leur effectif. Mais un mois plus tard, ce fonds d'urgence métropolitain, qui devait prendre fin le 30 juin,...