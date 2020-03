Coopération territoriale : Bordeaux Métropole se rapproche du Médoc et du Bassin d'Arcachon

La cuvée 2020 sera donc girondine. Depuis quatre ans, sous l'impulsion conjointe d'Alain Juppé et de Mylène Villanove, Bordeaux Métropole tisse sa toile de relations politiques et économiques bilatérales avec des villes de la région, parfois très éloignées. Après avoir signé avec Angoulême (2016), Libourne (2017), Marmande et Saintes (2018) puis Mont-de-Marsan et Limoges (2019) et dans le sillage de la forte mobilisation des Gilets jaunes l'an dernier à Bordeaux, cette démarche coopérative s'est décidée à se concentrer sur ses voisins directs : ces territoires qui font partie intégrante du quotidien métropolitain et de son puzzle de l'emploi et des déplacements.

Lire aussi : Bordeaux Métropole et la coopération : l'heure de resserrer la focale ?

Deux nouveaux partenariats viennent donc d'être actés avec des territoires girondins : les 51 communes du Parc naturel régional (PNR) du Médoc et les trois intercommunalités du Bassin d'Arcachon et du Val de Leyre.

Le Médoc : ressources naturelles, tourisme, mobilités

Un protocole sera signé d'ici la fin 2020 entre Bordeaux Métropole, le PNR du Médoc, les quatre intercommunalités membres (Médoc Cœur de presqu'île, Médoc Atlantique, Médoc Estuaire et Médulienne), le Département et la Région dans l'objectif affirmé "d'œuvrer à un développement harmonieux des territoires et de co-construire des projets partenariaux". Plusieurs thématiques de travail sont déjà identifiées avec ce territoire de plus de 100.000 habitants : les ressources naturelles, dont la ressource en eau, la biodiversité et l'alimentation ; le tourisme ; les mobilités durables et le développement des entreprises et des filières économiques. Marqué par d'importants mouvements pendulaires avec la Métropole, le territoire médocain fait notamment face à la nécessité de diversifier son économie, actuellement dominée par l'activité viticole dans un contexte particulièrement compliqué. Des problématiques de logements des travailleurs saisonniers sont aussi persistantes sur le territoire tant dans la vigne que sur la côte touristique.

Lire aussi : Bordeaux Métropole doit-elle viser l'autosuffisance alimentaire ?

Le Bassin d'Arcachon : mobilités, tourisme, développement durable

Du côté du Bassin d'Arcachon, c'est une relation entre Bordeaux Métropole et trois intercommunalités (Bassin d'Arcachon Nord, Bassin d'Arcachon Sud et Val de l'Eyre) qui se concrétise. Les élus bordelais et arcachonnais se sont réunis le 17 février dernier pour symboliser ce rapprochement entre la Métropole et un territoire de 17 communes et de 155.000 habitants. Là encore les relations entre ces deux territoires sont marquées par les mouvements pendulaires de nombreux salariés et par les importants flux touristiques. Le protocole de coopération, qui doit être précisé courant 2020, ciblera quatre thématiques : les mobilités ; le développement économique, l'attractivité et le marketing territorial ; le tourisme ; et la transition écologique et énergétique.

Lire aussi : L'immobilier de luxe au plus haut dans le bassin d'Arcachon et à Bordeaux Métropole