La dynamique retrouvée du Réseau entreprendre Aquitaine

C'est donc un record pour l'association d'accompagnement des créateurs d'entreprises. Pour la promotion 2021, 31 nouveaux lauréats, représentant 20 entreprises, seront accompagnés en 2022 par le Réseau entreprendre Aquitaine, déployé en réalité sur trois départements (Dordogne, Gironde et Lot-et-Garonne). Une belle dynamique dopée par le rattrapage de deux années bridées par l'irruption de la crise Covid, puisque seules 19 personnes étaient lauréates l'an dernier.

"C'est vraiment dû à un effet de candidatures de qualité très important", relève Ludovic Partyka, co-président du Réseau entreprendre Aquitaine depuis 2019 et patron de Primobox. Pour être sélectionnés, les prétendants - soit une quarantaine de projets pour la promotion 2021 - ont dû justifier d'un projet d'entreprise vecteur d'au moins cinq créations d'emplois sur trois ans. A la clé, un accompagnement humain et financier en lien avec les perspectives de développement des différents lauréats.

Avec un budget annuel de 300.000 euros, le Réseau entreprendre anime son réseau par des réunions collectives mensuelles et des diagnostics individualisés. Les lauréats veulent notamment être accompagnés de plus en plus sur le volet de l'impact sociétal. "Sans se reposer seulement sur une démarche capitalistique, les projets veulent globalement améliorer la société, avec des emplois de qualité", remarque Ludovic Partyka, lui-même lauréat en 2008.

L'association dit également œuvrer pour une diversité de profils et de secteurs dans les promotions. "Le but n'est pas qu'ils deviennent des licornes. Nous ne sommes pas dans une démarche élitiste mais bien de valorisation d'une diversité de projets", abonde-t-il encore.

Programme Start, sur le lancement ou la reprise d'entreprises

Les Jarres Crues, production et commercialisation de légumes lactos-fermentés, Villenave-d'Ornon (33).

Créabois, menuiserie et création d'espaces sur-mesure en bois, Beychac-et-Caillau (33).

Aktéa, prestataire informatique spécialisé en système et réseau, Blanquefort (33).

Mother Work Community, espace de coworking doté d'un accueil de jeunes enfants de moins de six ans, Bordeaux (33).

Thyledis, vente et location de matériel médical, Terrasson-Lavilledieu (24).

La Boutique du Feu, distribution et installation de poêles, foyers et inserts, Mérignac (33).

Tcheen, outil web de référencement de prestataires événementiels soucieux de l'environnement, Le Bouscat (33).

Cézam, plateforme d'analyse de données financières pour le calcul de la capacité d'emprunt, Bordeaux (33).

Jean Fourche, conception et commercialisation de vélos de ville, Bordeaux (33).

Myskillz, e-larning en soft skills, Talence (33).

Ethypik, recrutements spécialisés en street sourcing, Bordeaux (33).

Vélipro, service de location de vélos de fonction, Bordeaux (33).

Cocoricom, agence de communication et imprimerie, Barbaste (47).

Zufo, chaussures de ski innovantes.

Arès Miroiterie, miroiterie et pose de menuiseries extérieures, Arès (33).

Plug'Heur, bornes de recharge pour téléphones, Bordeaux (33).

Signarama, communication et signalétique, Bordeaux (33).

Programme Booster, sur le développement et l'accélération d'entreprises

Alenvy, marketplace et livraison de produits alimentaires issus de circuits-courts, Bouliac (33). La société a été liquidée en janvier 2022.

Jeleasemavoiture.com, leasing de voitures d'occasion, Le Haillan (33).

Sème, supermarché, traiteur et restaurant bios, Arès (33).