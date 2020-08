Les cadres parisiens continuent à classer Bordeaux en tête de leurs rêves

La longue grève des transports en commun de décembre 2019 puis le puissant impact des 55 jours de confinement ont, semble-t-il, motivé les cadres parisiens à passer à l'action. Paris ne manque pourtant pas d'atouts pour retenir ces derniers. Mais si "l'accessibilité rapide à tous les services et à la vie culturelle" est très appréciée, respectivement par 85 % et 84 % des cadres, les inconvénients pèsent de plus en plus lourd.

C'est ainsi que 63 % des cadres jugent la capitale trop stressante, que 57 % trouvent que le coût de la vie y est trop élevé et que 48 % estiment passer trop de temps dans les transports, selon cette enquête.

Une insatisfaction nourrie par l'état du marché immobilier

Comme le souligne l'étude de Cadremploi, tous critères confondus, 54 % d'entre eux se déclarent insatisfaits de leur situation. Au point que l'étude estime à 83 % la proportion de cadres qui envisage de quitter Paris ! Une situation dans laquelle la pression des prix immobiliers semble jouer un rôle important, sachant que 46 % des cadres parisiens se déclarent insatisfaits de leur logement et que 27 % déplorent de ne pouvoir investir dans l'immobilier. Trouver une maison avec quatre chambres et un jardin à Paris et non seulement difficile mais surtout financièrement inabordable. Pas facile pour autant de sauter le pas d'autant que les prix immobiliers à Bordeaux demeurent élevés comparativement à Nantes ou Toulouse.

La peur de ne pas trouver un emploi reste le principal obstacle à ces départs, une crainte exprimée par 66 % des cadres, qui sont par ailleurs prêts à faire des concessions sur leurs attentes. Logiquement la carte des démissions est en recul sensible (-6 % par rapport à 2019, à 46 %) tandis que celle des allers-retours Paris/Province a le vent en poupe (+7 % sur un an, à 38 %). Cadremploi estime que ce phénomène pourrait s'expliquer par la montée en puissance du télétravail.

Top 10 des villes préférées des cadres parisiens, selon Cadremploi :