Bordeaux serait 50e des 100 villes les mieux positionnées pour l'emploi

Quinze variables ont été mesurées et compilées pour répondre à la question : quelle ville est la plus dynamique pour l'emploi après la crise sanitaire du Covid-19 ? Les cent villes ont été choisies selon leurs « renommées pour leurs opportunités économique et éducationnelle. » Parmi elles, six villes françaises : Bordeaux, Lille, Marseille, Paris, Lyon et Nice - dans l'ordre du classement. Les variables interrogées sont regroupées en quatre thématiques que sont l'économie, la politique gouvernementale, la qualité de vie et l'égalité de genre. 32 pays sont ainsi représentés.

Bordeaux s'en tire donc avec la 50e place, devant les cinq autres villes françaises. De quoi voir le verre à moitié vide, ou à moitié plein. C'est avant tout l'environnement économique qui porte favorablement la ville dans ce classement. Bordeaux affiche le 26e meilleur taux de croissance avec +2,24% sur la période 2013-2018. La hausse du taux de chômage suite à la crise devrait quant à elle s'élever à 1,95%, selon une donnée mesurée à l'échelle nationale de la France. En revanche, la capitale néo-aquitaine pèche dans les opportunités pour la jeunesse. L'indicateur, calculé selon le taux d'activité des moins de 24 ans et le nombre de startups, fait chuter Bordeaux à la 86e place, malgré un score de 82/100.

Une qualité de vie remarquée

Les données concernant les politiques gouvernementales sont les mêmes pour les six villes françaises puisque c'est bien l'action nationale qui est ici prise en compte. La ville de Bordeaux, conjointement avec la métropole, a pourtant porté des mesures particulières à destination des plus petites entreprises. Globalement, cette catégorie de mesure de l'action politique fait gagner des places aux villes françaises, grâce aux droits des travailleurs (73,52/100, 26e) et aux congés parentaux (82,94/100, 10e). Les données portant sur l'égalité de genre sont également partagées par les villes françaises. Par exemple la France est plus à la peine que les autres pays sur la proportion de femmes à des postes élevés (76,80/100) et plonge dans les profondeurs du classement.

Mais là où Bordeaux se démarque encore, c'est bien sur les critères de qualité de vie. L'étude attribue une note de 93,15 sur 100 (15e) pour le coût de la vie - signifiant donc que celui-ci est relativement...