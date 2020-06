Transport collectifs : Keolis Bordeaux Métropole recrute 200 salariés

Keolis Bordeaux Métropole, dont Eric Moinier est le directeur général, opère en délégation de service public le réseau TBM (Transports Bordeaux Métropole), qui englobe trams, bus, vélos en libre-service (V3), navettes fluviales (Batcub), covoiturage, parcs-relais, et service de transport pour les personnes à mobilité réduite, avec 2.725 salariés. En 2019 l'entreprise a recruté 285 salariés, dont 262 en contrats à durée indéterminée (CDI).

TBM poursuit l'agrandissement de son réseau, avec par exemple la 4e ligne du tramway, la D (longue de 14 km), qui a partiellement été lancée à la mi-décembre avant de monter à pleine capacité à partir du 20 février dernier. Ou encore avec les travaux d'extension de la ligne A du tramway vers l'aéroport de Bordeaux Mérignac, nouvelle liaison qui sera opérationnelle début 2022. Pour cette nouvelle campagne 2020, TBM annonce ainsi plus de 200 recrutements afin de pourvoir des postes de conductrices et conducteurs de bus et tramways, ainsi qu'une dizaine d'agents de maintenance des véhicules et des infrastructures.

Une fréquentation qui a explosé de +68 % en dix ans

Comme le réseau des transports collectifs de Bordeaux Métropole continue à se développer Keolis Bordeaux doit suivre le mouvement. Eric Moinier est en poste depuis le 1e novembre 2019 et lors de son arrivée l'entreprise a bien souligné les enjeux clés de la période actuelle.

"Eric Moinier devra notamment faire face aux conséquences de la très forte hausse de la fréquentation survenue au cours des dernières années (+ 68% depuis 2009) et accompagner Bordeaux Métropole dans les nombreux projets d'extension et de modernisation du réseau TBM, dont le lancement de la quatrième ligne de tram mi-décembre", a ainsi confirmé l'an dernier la direction du délégataire à La Tribune.

Keolis Bordeaux Métropole, qui assure plus de 171 millions de voyages par an, soit plus de 530.000 voyageurs par jour, pour près de 90 M€ de chiffre d'affaires, annonce vouloir recruter "des femmes et des hommes responsables, ayant le sens du contact, quel que soit leur parcours professionnel". Keolis Bordeaux Métropole dispose de son propre centre de formation, avec en particulier un impressionnant système de simulation destiné aux futurs pilotes de tramway.

L'entreprise souligne qu'elle s'attache à développer la place des femmes (21 % dans l'entreprise), à favoriser l'insertion de personnes éloignées de l'emploi ou en reconversion professionnelle. Tout en ayant une attention particulière à l'intégration et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.

