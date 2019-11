Transports : Keolis Bordeaux change de directeur général

Nommé le 1er novembre, Eric Moinier prend la direction de Keolis Bordeaux Métropole, délégataire de la métropole pour qui elle pilote le réseau de transports en commun TBM : tram, bus, vélos en libre-service V3, navettes fluviales Batcub, covoiturage, parcs-relais P+R, service de transport pour les personnes à mobilité réduite. La structure emploie 2.700 personnes. "Dans ce cadre, Eric Moinier devra notamment faire face aux conséquences de la très forte hausse de la fréquentation survenue au cours des dernières années (+ 68% depuis 2009) et accompagner Bordeaux Métropole dans les nombreux projets d'extension et de modernisation du réseau TBM, dont le lancement de la quatrième ligne de tram mi-décembre", indique Keolis.

Les tramways et bus de l'agglomération bordelaise transportent désormais plus de 530.000 voyageurs quotidiennement. Avec un bond de trafic de 10,5 %, le réseau TBM affichait la plus forte croissance de France en 2018. Année où, tous modes confondus, 168 millions de trajets ont été comptabilisés.

Lire aussi : Bordeaux Métropole : 168 millions de voyageurs sur le réseau TBM et quelques points noirs



Eric Moinier va donc devoir gérer la croissance du réseau et de sa fréquentation, les aléas qui l'accompagnent, les problèmes répétés de fiabilité du tramway, les dossiers structurants tels que la prolongation du tram vers l'aéroport par exemple, mais aussi plancher sur le futur. Le contrat de délégation de service public attribué par Bordeaux Métropole arrivera à échéance en 2022. Il s'agira donc de préparer le terrain pour gagner sa reconduction.

Diplômé de l'école de management EM Lyon Business School en "corporate finance" et du programme de formation continue "managers du transport public" de l'Union internationale des transports publics, Eric Moinier est âgé de 46 ans. Sa carrière a débuté en tant qu'analyste business chez France Télécom en 1997, avant de piloter jusqu'en 2003 la direction financière d'Axion, une co-entreprise créée par France Telecom et le gouvernement d'Andalousie pour développer un réseau régional d'infrastructures de télévision et de télécommunications. Il rejoint ensuite Keolis comme contrôleur de gestion à Paris puis à Stockholm en Suède, bascule vers le groupe TDF dont il assurer en 2012 la tête du contrôle de gestion et de consolidation et revient dans le giron de Keolis en 2013, passant plusieurs années en Inde pour piloter la création puis l'exploitation d'un nouveau réseau de métro automatique à Hyderabad.

Directeur général de Keolis Bordeaux Métropole pendant six ans, Hervé Lefèvre quitte l'entreprise pour rejoindre la SNCF. Il devrait être nommé directeur régional Nouvelle-Aquitaine en début d'année prochaine.