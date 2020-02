Le trafic de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac poursuit son envol

Les vols low-cost représentent plus de la moitié des passagers qui transitent par l'aéroport de Bordeaux (Crédits : SA ADBM)

Avec près plus de 7,7 millions de passagers enregistrés en 2019 contre moins de 6 millions trois ans plus tôt, le trafic de l'aéroport de Bordeaux poursuit sur sa lancée qui doit lui permettre de dépasser les 10 millions de voyageurs annuels en 2023. Un plan d'investissement a été voté pour accompagner cette croissance qui dessert principalement des destinations proches : Paris, Lyon, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Italie. Retour sur l'année 2019 en cinq chiffres clef.