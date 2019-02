Aéroport de Bordeaux-Mérignac : Volotea affiche un trafic en hausse de 29 %

5.000 vols opérés, un taux de remplissage moyen de 91 % et 150.000 passagers supplémentaires pour atteindre 660.000 voyageurs. L'année 2018 a été faste pour la base bordelaise de la compagnie espagnole Volotea.

"Nous sommes très fiers du développement de Volotea et ce plus particulièrement à Bordeaux, base française où nous continuons notre croissance avec l'arrivée cette année d'un nouvel appareil, qui va nous permettre d'augmenter nos opérations et de lancer ainsi de nouvelles destinations comme Vienne [Autriche], Lanzarote [Espagne] et Pula [Croatie]", déclare Carlos Muñoz, son fondateur et PDG.