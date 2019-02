Recrutements massifs à l'aéroport de Bordeaux

La plateforme aéroportuaire de Bordeaux Mérignac concentre plus de 8.000 emplois, dont 3.000 liés à l'exploitation, des métiers directement corrélés au développement de l'aéroport. Ainsi, plus l'activité se développe, plus les offres d'emplois se multiplient. C'est ce qui est en train de se passer à Mérignac où le nombre de voyageurs a progressé de +104 % depuis 2009 pour atteindre 6,8 millions en 2018.

"Cette croissance est amenée à se poursuivre", précise par ailleurs la société Aéroport de Bordeaux Mérignac, gestionnaire de la plateforme, qui avait confirmé en 2018 un plan d'investissement de 130 M€ sur les 6 prochaines années et prévoit d'annoncer prochainement de nouveaux projets. "N'oublions pas non plus que l'aéroport se situe au cœur de l'Opération d'intérêt métropolitain Bordeaux Aéroparc où 10.000 nouveaux emplois seront créées sur ce périmètre à horizon 2030", ajoute Marie Recalde, adjointe au maire de Mérignac en charge du développement économique.

La dynamique de l'emploi est donc enclenchée au sein de l'aéroport et autour. 110 emplois locaux ont par exemple été créés l'an dernier avec l'implantation de la base Easyjet. "Il faut savoir qu'un avion « hébergé » représente une trentaine d'emplois", complète Corine Petton, responsable de la communication institutionnelle pour l'Aéroport de Bordeaux.

85 établissements sur la plateforme aéroportuaire

Aujourd'hui, ce ne sont pas moins de 250 emplois qui étaient donc à pourvoir, avec dans le détail, 80 postes dans le domaine de l'assistance en escale, 70 dans la restauration et le commerce, une quarantaine pour la location de véhicules et une cinquantaine dans le domaine des services et du fret. 25 employeurs, sur les 85 que compte la plateforme, ont participé à un job dating organisé par Pôle Emploi, l'aéroport de Bordeaux et la Ville de Mérignac. Parmi eux, Volotea, Alyzia, GH team, Hub Safe, Fedex express ou encore City One.

"A Mérignac, il y a l'aéronautique, mais pas seulement. Les métiers de la logistique recrutent aussi et il n'y a pas que des débouchés pour les bac + 12", insiste Marie Recalde qui rappelle qu'une récente étude de la Chambre de commerce et d'industrie estime à près de 6 milliards d'euros par an l'impact économique global de l'activité de l'aéroport.

Pôle emploi : 360 conseillers chargés des entreprises

Malgré ce dynamisme, le niveau de chômage reste élevé.

"On se situe à 8,8 % sur la métropole avec 6.500 demandeurs d'emploi sur Mérignac. Parallèlement et paradoxalement les entreprises évoquent des difficultés à recruter les bons profils. Il est donc important pour nous de renforcer nos appuis auprès de ces entreprises, souvent des TPE dont le métier n'est pas de recruter. D'où la mise en place depuis l'automne d'une opération par semaine et par agence pour mettre en relation les demandeurs d'emplois et les entreprises qui recrutent. L'opération de jeudi, certes d'envergure, s'inscrivait dans ce cadre là", explique Benoît Meyer, directeur territorial de Pôle emploi Gironde.

Sur les 77 agences Pôle emploi en Nouvelle-Aquitaine, 360 conseillers sont en charge des entreprises. "Ils sont 11 à Mérignac. C'est la plus grosse équipe de la région", précise Christian Ballu, directeur de l'agence mérignacaise.