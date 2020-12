Joué Club, qui mêle magasins et e-commerce, continue d’investir

LA TRIBUNE - Comment Joué Club a passé la crise ?

JACQUES BAUDOZ - Nous avons développé le site Internet en 1997 et le drive en 2012 et, en l'occurrence, les outils que nous avons mis en place nous ont permis de passer la crise. Cela n'a pas suffi à compenser les pertes mais cela a permis de conserver une activité et de satisfaire les clients. Selon le suivi qui est fait sur le réseau, nous ne détectons pas, à ce stade, de problématiques majeures parmi les adhérents de la coopérative, à savoir dans les 348 magasins de la marque dont 300 sont situés en France, en revanche, nous comptons sur ce mois de décembre. En novembre, nous avons perdu entre 50 et 60 % du chiffre d'affaires. Le premier confinement a été redoutable mais, fin octobre, le chiffre d'affaires avait été rattrapé.

Qu'est ce que cela dit sur le marché du jouet ?

Le marché du jouet est plutôt stable et s'il y a eu un rebond à la sortie du confinement en mai, c'est parce que les...