La librairie Mollat s'appuie sur la vente en ligne en attendant la réouverture

Denis Mollat lors du 120e anniversaire de la librairie familiale (Crédits : Agence Appa)

Dirigeant de la plus grande librairie de France, Denis Mollat ne décolère pas, sans perdre son calme apparent, contre la décision prise par le gouvernement de classer les librairies en tant que commerces non essentiels. Des discussions sont actuellement en cours au plus haut niveau entre la profession et les ministres concernés. Entre temps, la vente en ligne explose mais ne représente que 14 % du chiffre d'affaires de cette institution bordelaise.