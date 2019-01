Marbotic lève 2 M€ pour accélérer à l'international

Fondée en 2012 par Marie Mérouze, Marbotic a mis au point, à l'issue de travaux de R&D importants, des lettres et chiffres en bois s'adressant aux enfants qui apprennent à lire et à compter. Ces jouets, en utilisant l'électricité statique produite par le corps humain, sont capables d'être détectés par l'écran tactile des iPads, la célèbre tablette produite par le géant Apple. Chiffres et lettres se marient avec une application permettant à l'enfant de jouer... et d'apprendre tout en s'amusant. Fin 2018, la startup avait fait parler d'elle en lançant un produit exclusif pour le géant Apple, commercialisé dans les 492 Apple Stores du groupe sur tous les continents.

Marbotic démarre ce début d'année avec une autre bonne nouvelle, matérialisée sous la forme d'une levée de fonds de 2 millions d'euros. Ce tour de table a été mené par Turenne Capital, avec les investisseurs historiques dans l'entreprise, Alizée International et Mirabelle. La société, qui emploie 10 personnes, va en embaucher quatre de plus pour poursuivre son développement commercial international et développer son portefeuille de produits, tant en marque propre qu'en co-branding. Marbotic réalise déjà plus de 97% de son chiffre d'affaires à l'international "grâce à des partenariats solides avec les acteurs-clés de la distribution : Apple au niveau mondial, mais aussi le MoMA aux Etats-Unis, Harrod's au Royaume-Uni, Takashimaya au Japon, Dubai Duty Free au Moyen-Orient ou encore Australian Geographic en Australie". La startup est aussi présente sur le marché de l'éducation, équipant notamment 40 % des écoles des Pays-Bas avec ses produits co-développés avec Heutink, leader du marché éducatif néerlandais.

De nouveaux outils d'apprentissage

"Lors d'une visite au CES, un patron d'une grande start-up française m'a dit : "Bordeaux ? Qui crée sa startup à Bordeaux ? Londres, oui, Paris à la rigueur mais ailleurs, ce n'est pas sérieux." Je suis heureuse de pouvoir en être le sérieux contre-exemple ! Nous rayonnons à l'export en faisant plus de 97 % de notre chiffre d'affaires hors de France et avons fait un lancement réussi chez Apple, qui est un réseau retail très qualitatif mais aussi très exigeant. Le facteur clé de succès est l'équipe et notre mélange bien français d'efficacité et de détermination. Cette levée ouvre une nouvelle étape pour nous et nous donne davantage de moyens pour atteindre notre objectif, de créer des outils d'apprentissage d'un genre nouveau", explique Marie Mérouze à La Tribune.