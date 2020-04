Tourisme : les guides néo-aquitains frappés de plein fouet par la crise

La profession de guide conférencier a senti le vent tourner quelques jours avant le confinement général du 17 mars. A partir de début mars, les annulations des déplacements de groupes scolaires se sont multipliées avant que les réservations des croisiéristes ne leurs emboîtent le pas. Avec la fermeture des frontières aux Etats-Unis puis le confinement en France et en Europe, c'est toute la saison touristique 2020 qui s'est soudainement évaporé. Bassin d'Arcachon, châteaux viticoles et périmètre Unesco du centre-ville de Bordeaux : ces trois destinations prisées des touristes étrangers de passage en Gironde sont aujourd'hui fermées jusqu'à nouvel ordre.

"La situation est simple : nous n'avons plus de visites prévues jusqu'à début juillet alors que traditionnellement la saison débute en mars et les mois d'avril, mai et juin sont une période de grosse activité", résume Chloé Cazaux Grandpierre, vice-présidente de l'Association des guides interprètes et conférenciers d'Aquitaine (Agica), qui fédère 140 professionnels de Nouvelle-Aquitaine. "Les croisiéristes et les paquebots ne reviendront pas à Bordeaux avant septembre 2020 au plus tôt et le printemps 2021 plus probablement",...