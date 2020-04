Bordeaux Métropole : pour sortir de la crise, le tourisme d’affaires va jouer collectif et local

Comme beaucoup dans son secteur d'activité, Capdevielle traiteur, basé à Bruges dans la métropole bordelaise, est quasiment à l'arrêt depuis le 11 mars. "Notre activité réception étant interdite, 31 collaborateurs sont au chômage partiel. Nous n'avions, dans un premier temps, conservé que la veille commerciale", explique Romain Capdevielle, directeur opérationnel de la société qui réalise 60 % de son chiffre d'affaires (4M€) dans l'événementiel.

Fin mars, l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole notait déjà une baisse de 60 à 70% du chiffre d'affaires des acteurs du tourisme d'affaires à Bordeaux, à savoir les sites événementiels, l'hôtellerie, la restauration et les différents prestataires de service. Depuis, tous les événements ont été annulés ou reportés, au moins jusqu'à la mi-juillet. La tendance est donc connue et l'avenir incertain. "L'impact sur la filière sera plus ou moins fort selon le manière dont se passe la rentrée de septembre", explique Olivier Occelli, directeur général de l'Office de tourisme et des congrès de Bordeaux Métropole. Mais d'ores et déjà, il note une baisse de l'indice de confiance sur le dernier trimestre 2020. De nouveaux reports...