Au Front : "Le tourisme, ressort de la reprise et base de la confiance"

Le 11 mai, nous serons tous entrés en phase de déconfinement ! Nous aurons ce mardi soir plus d'information sur les modalités pratiques de cette période cruciale pour la reprise économique, mais cette période s'annonce frustrante : gestes barrière, équipements et distanciation sociale seront de mise pour un long moment.

Enfermés pendant 60 jours dans leurs intérieurs, tous les Français vont rêver d'espace, d'horizon, de mer et de soleil. Et il faudra qu'ils en trouvent pour reprendre goût au travail et à la confiance !



Nul ne sait dans quel état réel l'économie va se trouver, mais le secteur des loisirs et de l'hôtellerie restauration est définitivement à l'arrêt depuis maintenant deux mois. Bars, restaurants, hôtels, salles de concerts, résidences de loisir, clubs de sport, tout ce pan de l'économie, composée de TPE et d'indépendants ou de franchisés, est d'ores et déjà en péril. A titre d'exemple, la perte estimée pour le secteur en Nouvelle Aquitaine est de 150 M€ par mois. Artur'In, qui commercialise des offres de gestion des réseaux sociaux pour les petits commerces et franchises, ne compte plus actuellement les demandes d'annulation contractuelles...

Pourtant, c'est ce...