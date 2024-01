Batteries : encore un nouveau centre d'essais en Nouvelle-Aquitaine

Entre les industriels de la batterie et la Nouvelle-Aquitaine, le courant passe décidément très bien. Deux entreprises du secteur, Serma et Automotive cells company (ACC) annoncent l'ouverture d'un centre dédié à l'essai de batteries pour 2025 sur la zone industrielle de Martillac, à 20 km au sud de Bordeaux.

Ce nouveau site dédié à la mobilité électrique s'étendra sur 6.500 m2 et emploiera 45 personnes chargée d'opérer des tests électriques et abusifs (pénétration, impact, compression...) sur les batteries développés dans le centre d'ACC (co-entreprise de Stellantis, TotalEnergies et Mercedes-Benz) à Bruges, à quelques kilomètres au nord. Le contrat de partenariat a été signé pour une durée de six ans. Après un centre équivalent ouvert à Pessac en 2018 et l'annonce d'un partenariat similaire avec Renault en 2023, Serma sécurise ses hautes ambitions.

Lire aussiMobilité électrique : les fabricants de batteries au pied de l'échelle industrielle

Toute la chaîne de valeur représentée

Sous l'essor sans précédent des véhicules à batterie, ce testeur des systèmes électriques a vu ses bancs d'essai être pris d'assaut et ses capacités saturées. Le nouveau centre girondin va lui permettre d'honorer les demandes spécifiques d'ACC, qui dispose pour sa part de chambres climatiques pour éprouver ses systèmes sur son site de Bruges. Un outil équivalent qui, à quelques kilomètres au nord, pourrait bientôt voir le jour chez le concepteur Exoes pour tester les composants périphériques à la batterie.

Autant d'annonces qui confortent encore la région Nouvelle-Aquitaine dans son statut de place forte de la batterie sur toute la chaîne de valeur. Entre les fabricants spécialisés et intermédiaires (Forsee Power, Saft, EasyLi...), les unités de valorisation (Orano), les pôles d'innovation et de formation (Battena), l'écosystème régional bâti toute une filière tournée vers la transition. Si les gigafactories se sont implantées dans le nord du pays, une partie de leur développement s'appréhende depuis le Sud-Ouest.

Lire aussiBatteries : une filière sans gigafactory mais survoltée en Nouvelle-Aquitaine