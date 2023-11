Serma Energy embraye sur la chaîne de traction des véhicules électriques et à hydrogène

Témoin de l'accélération de la transition vers les mobilités électriques, Peter Herssens est confronté à des enjeux capacitaires. Le directeur général de Serma Energy ne refuse pas encore de clients pour utiliser son banc d'essais de batteries électriques, principalement pour le secteur automobile, mais il n'en est plus très loin. « On trouve toujours des arrangements pour répondre à toutes les demandes mais, oui, il y a un peu d'attente », sourit le pilote de cette entreprise basée à Pessac, près de Bordeaux (30 salariés pour 12 millions d'euros de chiffre d'affaires). Pour se donner davantage de mou, la filiale de Serma Group manœuvre sur plusieurs tableaux. Elle vient ainsi de conclure un partenariat stratégique avec Renault lui permettant de doubler son volume de test des chaînes de traction des véhicules électriques.

Un nouveau centre d'essais avec Renault

Cela se concrétisera par l'ouverture en 2025 d'un centre d'essais de 3.500 m2 au sein du centre technique de Renault à Lardy (Essonne) sur le modèle de celui de Pessac. Il permettra de réaliser des essais sur le systèmes de stockage, les moteurs électriques et l'électronique de puissance ainsi que des essais abusifs pour tester la réaction des matériels en conditions extrêmes, notamment en termes de températures. Renault financera la transformation du bâtiment tandis que Serma prend à sa charge les équipements dans le cadre d'un partenariat conclu pour sept ans qui sera, à terme, non exclusif, comme le précise Peter Herssens : « C'est un rapprochement qui s'est fait au bon moment : ils avaient besoin d'accélérer sur la R&D dans l'électrique et nous on avait besoin de place ! Les trois premières, on n'y fera des essais que pour Renault mais ensuite on ouvrira à la concurrence. »

Les équipements du banc de tests de batteries électriques (crédits : Serma Energy).

Et Serma Energy ne s'arrête pas là puisqu'un gros investissement en Gironde est également programmé pour 2024. Là encore, il s'agit de revoir à la hausse les capacités de tests de batteries et équipements pour la voiture électrique mais aussi pour le train, l'avion et les poids-lourds.

Un pied dans l'hydrogène avec H2Pulse

Parallèlement, Serma Energy vient d'opérer sa première opération de croissance externe avec le rachat de l'entreprise toulousaine H2Pulse. Installée sur l'aéroport de Francazal, cette PME de 25 salariés est spécialisée dans le conseil et la R&D dans le domaine de l'hydrogène : « Cela fait longtemps que nous voulions ajouter l'hydrogène à nos savoir-faire et l'ADN des deux entreprises est très proche puisque H2Pulse a cinq métiers - formation, audit et conseil, fabrication de bancs de tests, tests de produits et combustion interne - ce qui est assez proche de ce que nous faisons dans l'électrique. On va réunir le meilleur des deux mondes », remarque Peter Herssens.

Car pour le directeur de Serma Energy l'hydrogène est clairement un marché stratégique :

« Beaucoup de choses vont bouger dans les deux ans en matière d'hydrogène sur les poids-lourds, le train et l'aéronautique parce que les besoins de décarbonation dans le transport international sont très élevés et très urgents. Les marchés vont donc s'ouvrir. »

