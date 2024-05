Aérospatial : le groupe indien Motherson acquiert AD industries pour 150 millions d'euros

Ce sommet a permis d'accueillir quelques 180 dirigeants d'entreprises étrangères pour les convaincre d'investir dans des sociétés françaises. Le groupe indien Motherson, qui a réalisé un chiffre d'affaires de plus 13 milliards d'euros en 2023, était en négociation depuis plusieurs mois en vue de l'acquisition d'AD Industries Dans un communiqué d'octobre 2023, le président du groupe français Evrard Willemaers se félicitait déjà de ce rapprochement. « Pour AD Industries, cet accord est un choix stratégique. Au-delà de la fierté de rejoindre un acteur mondial de référence dans les secteurs industriels de pointe, l'appartenance au groupe Samvardhana Motherson International est un catalyseur pour sa croissance, sa diversification et son excellence industrielle. »

Onze usines dont 4 en Nouvelle-Aquitaine

AD Industries emploie un millier de salariés est spécialisée dans la fabrication de composants et de sous-ensembles pour différents secteurs avec principalement l'aérospatial (plus de 80% de son activité), mais aussi la défense, l'énergie, le médical et l'automobile. Il s'appuie sur ses 11 sites industriels dont 8 en France. Quatre se situent en Nouvelle-Aquitaine, à Brive-la-Gaillarde (Corrèze) où est installé son siège social ainsi que trois dans les Pyrénées Atlantiques à Serres-Castet et Oloron-Sainte-Marie. Le groupe dégage un chiffre d'affaires de 190 millions d'euros.

AD Industries travaille très majoritairement pour l'aérospatial mais aussi la défense, l'énergie, le médical et l'automobile (crédits : AD Industries).

Le fabricant indien de composants pour les industries du transport a donc choisi de diversifier ses activités en investissant dans le secteur de l'aérospatial. Cette décision vise à faire de la France le centre de sa stratégie mondiale dans ce domaine, en renforçant les partenariats et en favorisant l'innovation au service de ses clients. Dans un communiqué publié le 13 mai, le groupe assure que « Cette acquisition stratégique offre à Motherson la capacité avancée de travailler simultanément avec des métaux durs, des métaux mous et des composites, ce qui nous positionne de manière unique dans l'écosystème aérospatial. En outre, l'acquisition ouvre des opportunités importantes dans le secteur de la santé et du médical. » Une acquisition qui va également conforter son positionnement en France.

Des pièces pour Airbus et Safran

L'usine corrézienne qui compte 228 salariés est spécialisée dans la conception et l'assemblage de pièces mécaniques complexes de grandes dimensions destinées au secteur de l'aéronautique notamment pour Airbus et Safran. Le groupe AD Industries a été créé en 2004 par Alain Dumenil, ancien dirigeant d'une société de bourse, suite à la fusion entre les deux sociétés corréziennes Deshors, atelier de mécanique créé en 1933, et la société Mécalim fondée en 1955. A son apogée en 1998, Deshors employait jusqu'à 530 salariés. AD Industries a été repris en décembre 2016 par le fonds d'investissements britannique Stirling Square Capital Partner. Pour l'heure, il est encore top tôt pour connaître les perspectives d'évolution de l'usine de Brive-la-Gaillarde. Interrogée par nos confrères de France 3 Limousin Françoise Cayre, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Corrèze, se félicitait de ce rapprochement mais se montrait prudente, faute de connaître la stratégie de développement du groupe et de savoir si l'unité de Brive pourrait en bénéficier.