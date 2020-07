Emballage : avec le verre, Boboco mise sur le zéro déchet et le fait-maison

Géré par la société charentaise René Salomon, à Gensac-La-Pallue (Charente), qui distribue bouteilles et carafes aux fabricants de Cognac, alcool élaboré à partir de raisins cultivés en Charente et Charente-Maritime, le site de vente en ligne Boboco (Bouteilles, Bocaux & Co) s'adresse aussi bien au marché des professionnels qu'à celui des particuliers. En activité depuis 1894, René Salomon, qui emploie 25 salariés pour un chiffre d'affaires de six millions d'euros est passé dans le giron du groupe verrier Verallia, qui a décidé de lancer cette activité de vente en ligne ciblée sur les petits exploitants et particuliers.

