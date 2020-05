Alimentation : Epi C'Tout, l’épicerie solidaire qui veut faire bouger les lignes à Bordeaux

"L'activité de l'épicerie est en augmentation constante depuis sa création mais dans le contexte du Covid-19, nous sommes en phase d'accélération avec une activité qui explose et vient confirmer notre modèle", assure Soumia Kessasra. Elle est la directrice de l'association Local'Attitude, créée à Bordeaux en 2016, qui gère depuis juillet 2018, Epi C'Tout, à la fois "épicerie, supermarché coopératif et centre social" au sein du petit centre commercial Emile Counord, au Grand Parc. Un concept original sur lequel se greffera, plus tard, un jardin collectif et, idéalement, une mutualisation entre acteurs disposant de parcelles de jardins partagés au sein de la future bande nourricière en cours d'aménagement au cœur du quartier du Grand Parc, à Bordeaux Nord. "Nous en avons sollicité une dans le cadre de ce projet du Grand Parc. Mais rien n'a encore été tranché à ce stade."



Un projet "incasable"

Car Local'Attitude, c'est un tout ! L'association entend favoriser l'accès à une alimentation saine et de qualité pour tous, favoriser le lien social et le pouvoir d'agir. "C'est incroyable tous les champs que l'on peut développer à partir de l'alimentation", s'exclame Soumia Kessasra qui le...