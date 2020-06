Première mondiale : Smurfit Kappa s'équipe d'un démonstrateur à hydrogène

Avec son projet "Hyflexpower", le premier démonstrateur industriel au monde "power-to-X-to-power" (le fait de transformer l'électricité en un autre vecteur énergétique) équipé d'une turbine à hydrogène va être déployé sur l'usine Smurfit Kappa PRF, implantée à Saillat-sur-Vienne qui produit des papiers recyclés. Un consortium a été mis en place pour concrétiser ce projet entre Engie Solutions, Siemens Gas and Power, Centrax, Arttic, le Centre Aérospatial Allemand et quatre universités européennes. Un financement de 10,5 M€ a été accordé par la Commission européenne via le programme "Horizon 2020" sur les 15,2 M€ engagés. Ce programme doit démontrer que l'hydrogène peut être produit et stocké à partir d'électricité renouvelable, puis ajouté jusqu'à 100 % au gaz naturel actuellement utilisé dans la centrale de cogénération de 12 MW qui produit de la vapeur, Engie Solutions assurant la production énergétique du site.

De l'hydrogène vert pour décarboner l'usine

L'actuelle turbine à gaz industrielle Siemens SGT-400 sera modernisée afin de convertir l'hydrogène stocké en électricité et énergie thermique. Hyflexpower devra prouver que l'hydrogène renouvelable peut servir de moyen flexible de stockage de l'énergie pour alimenter une turbine. Le démonstrateur stockera l'électricité renouvelable excédentaire sous forme d'hydrogène vert qui sera utilisé durant les périodes de forte demande. L'objectif est de montrer la faisabilité d'une alimentation électrique avec 100 % d'hydrogène vert pour un mix énergétique décarboné afin de respecter les limites d'émissions fixées par l'Union Européenne.

Le fonctionnement du projet Hyflexpower (cliquez sur l'image pour l'agrandir. crédits : Siemens)

Engie Solutions va construire la chaîne de production et de stockage de l'hydrogène jusqu'au mélange gaz naturel/hydrogène. Siemens Energy fournira l'électrolyseur pour produire l'hydrogène à partir d'une électricité certifiée verte et développera la nouvelle turbine et l'assemblier britannique Centrax la modernisera et l'installera. Le Centre aérospatial allemand (DLR), en collaboration avec l'University College de Londres, l'Université de Duisburg-Essen et l'Université de Lund, développera la technologie des turbines à hydrogène. L'Université technique nationale d'Athènes réalisera...