Automobile : Liberty Foundry Poitou et Liberty Aluminium Poitou en danger

Reprises par le groupe britannique Liberty House il y a un an, après leur mise en redressement judiciaire, Liberty Foundry Poitou (ex-Fonderie du Poitou Fonte) et Liberty Aluminium Poitou (ex-Fonderie du Poitou Aluminium), deux entreprises situées près de Châtellerault, sont à nouveau en difficulté. C'est surtout le cas pour l'ex-Fonderie du Poitou Fonte qui fabrique des carters cylindres en fonte pour les moteurs diesel. Tandis que l'ex-Fonderie du Poitou Aluminium serait jugée plus porteuse.