Muriel Boulmier mobilise les acteurs néo-aquitains pour défendre le logement social

L'Union régionale HLM (URHLM) de Nouvelle-Aquitaine ne ménage pas ses efforts, par la voix de sa présidente, Muriel Boulmier, pour défendre la cause du logement social. Le 14 septembre la présidente de l'Union régionale a rendu public un Manifeste pour la relance du secteur de l'habitat social, dont les responsables estiment qu'il a été complètement oublié par le plan de relance du gouvernement.

Lire aussi : Logement social : les ESH entament à Bordeaux une réflexion sur leur « marque »

"Le congrès national des HLM, qui devait se tenir à Bordeaux le 22 septembre, a été reporté à une date ultérieure mais nous ne baissons pas les bras. Nous avons d'abord une mission, fournir un logement confortable à prix abordable. Et nous avons deux fonctions : investir dans l'économie régionale, ce que nous faisons à hauteur de 1,5 milliard d'euros par an, et dans la proximité : 90 % des entreprises qui interviennent sur nos chantiers sont locales", déroule Muriel Boulmier.