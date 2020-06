Logement : Domofrance fusionne avec Ciliopée Habitat et Habitelem

Le 1er septembre prochain la fusion du bailleur social girondin Domofrance, à Bordeaux, avec deux autres entreprises sociales de l'habitat (ESH) néo-aquitaines, Ciliopée Habitat, à Agen, et Habitelem, à Pau, sera bouclée. Une annonce faite conjointement, ce mercredi 24 juin, par Philippe Rondot, président, et Francis Stéphan directeur général de Domofrance. Ce rapprochement, qui est sur toutes les lèvres depuis des mois, va donner une nouvelle assise à Domofrance, un bailleur social déjà important, qui détenait du patrimoine non seulement en Gironde mais aussi en Charente, Charente-Maritime, Dordogne, Landes et Pyrénées-Atlantiques, sans oublier l'Ile-de-France.

