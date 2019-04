Domofrance rachète 2.069 logements sociaux à Logévie pour 90 M€

Avec ce rachat, Domofrance se rapproche encore un peu plus de la barre des 30.000 logements qui devrait être franchie dans le courant de l'année au fil des livraisons de logements neufs. L'acquisition des 2.069 logement familiaux du bailleur social Logévie représente en effet une hausse de 7,5 % de son parc pour atteindre 29.555 logements. La transaction, signée ce vendredi 29 mars, s'élève à 90 M€ et concerne exclusivement des logements dits familiaux, par opposition aux logements adaptés aux seniors, aux ehpad (établissements d'hébergement pour personnes âgées dépendantes), aux résidences autonomie et aux résidences intergénérationnelles.

Cette réorganisation patrimoniale s'inscrit en effet dans une logique de consolidation entre les différentes filiales d'Action logement (ex 1% logement) mais aussi de spécialisation sur certains métiers. "Logévie se concentre désormais sur le logement des séniors qui nécessite un accompagnement et une expertise bien particulière. De notre côté, nous positionnons Logévie et sa compétence dès que nous rencontrons une problématique senior", explique Francis Stéphan, le directeur général de Domofrance qui emploie 491 salariés pour 196 M€ de chiffre d'affaires.

Les 2.069 logements locatifs sociaux concernés par le rachat sont principalement situés à Bordeaux Métropole sur des communes où Domofrance est déjà implanté. Il s'agit d'un panachage de surfaces (du T1 au T5) et de types de financements (PLA, PLUS, PLS, PLAI). Treize salariés de Logévie, principalement des personnels de proximité tels que des gardiens d'immeuble, rejoignent également les équipes de Domofrance. Logévie possède désormais un parc d'environ 5.500 logements en Gironde, principalement dédiée aux seniors, et emploie 90 collaborateurs. Son chiffre d'affaires était de 35 M€ en 2017.