Le 45e Parallèle prend vie au pied de l’aéroport de Bordeaux-Mérignac

« Il est encore trop tôt pour dresser un bilan alors que nous montons progressivement en charge depuis le début de l'année, mais un peu plus de quatre mois après le lancement des premières réservations pour l'hôtel Shareton, la clientèle est au rendez-vous. Les indicateurs sont bons, la e-réputation aussi », assure Sylvain Loubet, directeur régional des ventes pour Naos.

Le groupe est le propriétaire et l'exploitant de l'hôtel 4 étoiles et du centre d'affaires qui le jouxte, le Blue Bamboo, sur le site du 45e Parallèle Cet ensemble tertiaire mixte réalisé par Nexity Entreprise Promotion et dessiné par le cabinet d'architectes Lacrouts & Massicault se situe à l'entrée de la zone aéroportuaire de Bordeaux-Mérignac. L'établissement est tourné à plus de 60 % vers le tourisme d'affaires. Ce sont en tout cas les prévisions pour 2023. Le loisir devrait prendre le relais entre le 14 juillet et le 15 août.

« Le centre d'affaires fait très fort très vite »

« Le centre d'affaires qui s'étend sur 1.300 m2 a fait très fort très vite », assure Sylvain Loubet. « Preuve qu'il en manquait sur Mérignac et même au-delà, au sein de la métropole bordelaise où les établissements sont parfois vieillissants. »

Le centre d'affaires, Blue Bamboo, dont l'architecture fait écho à la tour de contrôle de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. (Crédits : Tristan Deschamps).

C'est précisément sur la localisation et le standing que le promoteur et aménageur met l'accent. « L'acoustique est particulièrement bonne sur le plateau de 700 m2 du rez-de-chaussée », insiste Ghislaine Seguin, directrice générale déléguée de Nexity Promotion. 350 personnes peuvent y être accueillies assises pour un événement professionnel, voire 600 en format debout. À l'étage, 600 autres m2 sont également disponibles au travers de de sept salles dont un espace de co-working et deux salles immersives avec écrans jusqu'à l'utilisation de casques de réalité virtuelle. « Ce type d'offre va de plus en plus être demandé », assure Sylvain Loubet. Un constructeur de maisons individuelles en a déjà fait l'expérience.

De la même manière, « les clients commencent à être très regardants sur le volet environnemental d'un site pour un événement professionnel. En l'occurrence, l'ensemble du 45e Parallèle sera alimenté en chaud et en froid par une centrale géothermique », révèle Sylvain Loubet. « Cela permet de consommer moitié moins d'énergie et l'énergie consommée sera renouvelable à 60 % », complète Yves Cadelano, directeur général de Nexity Entreprises qui précise viser la labellisation BREEAM (Building research establishment environmental assessment method ) niveau good ou supérieur pour l'ensemble du parc, l'hôtel étant déjà certifié.

Un ensemble mixte de 40.000 m2

Car le Shareton et son centre d'affaires font bel est bien partie d'un ensemble. Si 17.000 m2 ont d'ores et déjà été construits sur une surface de six hectares dont deux réservés à des espaces verts, 40.000 m2 de bâtiments sont annoncés.

Vue d'ensemble du 45ème parallèle. (crédits : Cabinet Lacrouts & Massicault).

À ce stade, le premier immeuble de bureaux de 5.000 m2 livré en 2022 est entièrement loué par le restaurant Eat Salad au rez-de-chaussée, et dans les étages supérieurs par les entreprises Flex-O, Aerospacelab, acteur du newspace et Adenes dans l'assurance. Un second, non construit, est en cours de commercialisation. Objectif : le livrer à horizon 2026, tout comme le second hôtel davantage « lifestyle » avec toits terrasses, l'idée étant aussi de miser sur le volet destination.

Le premier bâtiment de bureaux livré, le Turin. (crédits : Tristan Deschamps).

C'est ce que l'on appelle un ensemble mixte, avec des bureaux, de la restauration, de l'hébergement. « Mais la mixité, c'est aussi et surtout des entités qui fonctionnent ensemble bien que les propriétaires soient différents », insiste Yves Cadelano. « Une synergie est en train de se mettre en place », complète Ghislaine Seguin. Le groupe Naos a signé en effet hier un partenariat avec Flex-O qui propose des postes de travail, des salles de réunion, un espace événementiel privatisable et 250 m2 de coworking.

« Sachant qu'ils ne disposent pas d'hébergements, nous mettons en place des tarifs préférentiels pour que leurs clients accèdent à nos services. De la même façon, quand notre centre d'affaires sera entièrement privatisé, nos coworkers pourront se rendre dans leurs locaux. Cela va dans les deux sens et c'est gagnant gagnant », témoigne Sylvain Loubet.

« Vertueux pour l'économie locale »

L'aéroport est lui-même « gagnant » dans le cadre de cette opération puisque le terrain lui appartient. La concession a été prolongée pour une durée de 55 ans.

« Cela permet à l'aéroport de sécuriser des revenus. C'est vertueux pour l'économie locale », souligne Yves Cadelano.

Et cerise sur le gâteau, la cité des savoirs aéronautiques et spatiaux baptisée Tarmaq, initialement prévue à promixité du site de Dassault à Mérignac, devrait finalement voir le jour à proximité de l'aéroport et donc derrière le 45e Parallèle. « C'est une très bonne nouvelle », commente Sylvain Loubet.

Nexity Entreprise Promotion a jusqu'à présent investi une trentaine de millions d'euros sur ce site. « La valeur du projet total à la sortie s'élèvera à 120 millions d'euros », rappelle Ghislaine Seguin.