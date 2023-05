Le futur président d'Invest in Bordeaux est connu, c'est une pointure scientifique

Élu à l'unanimité à la la présidence d'Invest in Bordeaux fin 2020, à l'issue d'une période de turbulences pour l'agence d'attractivité, Gérard Frut arrive à la fin de son mandat. Il quittera ses fonctions lors de l'assemblée générale de l'association prévue le 16 mai prochain. L'agence était depuis plusieurs semaines en quête d'un candidat pour lui succéder en cherchant un profil combinant plusieurs qualités : une expérience industrielle consistante, une bonne connaissance du territoire et une inclinaison pour la transition écologique. Une manière de plaire à tous les financeurs publics de l'agence que sont Bordeaux Métropole, la Région Nouvelle-Aquitaine, la ville de Bordeaux et la CCI Bordeaux Gironde.

De sources concordantes, cette quête a été fructueuse. Après avoir rencontré les quatre financeurs ces derniers jours, c'est finalement Patrick Maestro qui est le seul candidat pressenti pour devenir le futur président d'Invest in Bordeaux. Installé à Bordeaux depuis 20 ans et fraîchement retraité, Patrick Maestro, 70 ans, est bien connu du monde industriel et scientifique régional mais aussi bien au-delà. Passé par la recherche industrielle de Rhône-Poulenc et la direction scientifique de Rhodia, en 2007, il devient directeur scientifique de Solvay en 2011. Poste qu'il a occupé pendant plus de dix ans jusqu'à début avril. Ce groupe belge, qui emploie 22.000 salariés dans 60 pays pour 13,4 milliards d'euros de chiffre d'affaires, est un géant de la chimie qui déploie des matériaux, des produits chimiques et des solutions de formulation destinés « aux avions, voitures, batteries, dispositifs intelligents et médicaux, traitement de l'eau et de l'air » pour des usages tant industriels que grand public.

Au sein de Solvay, Patrick Maestro, qui a fait ses études de chimie à l'Université de Bordeaux dans les années 1970, a piloté des travaux de recherche sur les produits biosourcés. Avec 60 publications et 15 brevets, il a notamment travaillé sur les marchés de la catalyse, de la luminescence et des pigments pour polymères. Dans la région, avec Solvay, il a également créé le Laboratoire du futur, à Pessac, une unité mixte de recherche en physicochimie, c'est-à-dire l'étude de la nature physique de la chimie. Patrick maestro a aussi présidé le réseau Increase, créé à Poitiers en 2016 à l'initiative de François Jérôme du CNRS, pour fédérer les laboratoires de recherche publics et privés sur la problématique de l'éco-conception et des ressources renouvelables ainsi que sur les applications industrielles autour de la biomasse. C'est aussi le CNRS et Increase qui organisent le congrès ISGC (international symposium on green chemistry). L'édition 2022 s'est tenue à La Rochelle sur le thème « Chimie Biosourcée, chimie de demain ».

Patrick Maestro en 2015 (crédits : CNRS).

Partisan de l'économie circulaire dans l'industrie et de l'innovation ouverte, Patrick Maestro est membre de l'Académie française des technologies. Il a remporté la Médaille de l'innovation du CNRS en 2015 et reçu la Légion d'honneur en 2018.

« Je veux encourager les jeunes à se lancer dans des carrières scientifiques, car c'est important pour l'avenir. Je constate avec plaisir que de nombreux jeunes s'intéressent aujourd'hui à la science », déclarait-il en 2018 à Solvay.



Contactés par La Tribune, Invest in Bordeaux et Patrick Maestro n'ont pas souhaité s'exprimer par respect pour le processus en cours d'ici l'assemblée générale du 16 mai 2023.