Action Logement installe son siège régional à Bordeaux Euratlantique

Construire des logements locatifs sociaux et en accession sociale et financer des prêts bonifiés et des cautions locatives pour le parc privé : c'est l'objectif d'Action Logement, organisme collecteur du "1 % logement" (désormais 0,45 %) versé par les entreprises de plus de 50 salariés. En Nouvelle-Aquitaine, cela s'est traduit l'an dernier par 203 millions d'euros d'aides et services versés à 68.000 salariés, 6.800 salariés logés et 95 millions d'euros investis dans la production de logements sociaux et abordables. Par le biais de ses différentes filiales régionales - Domofrance, Clairsienne, Enéal, Immobilière Atlantic Aménagement et 3F Résidences -, le collecteur du 1% Logement a livré 3.100 logements neufs, en a réhabilité 2.000 et en a mis 4.000 en chantier.

12.000 nouvelles demandes de logements sociaux

En Gironde, Action Logement emploie 115 salariés qui sont désormais réunis sous un seul et même toit, celui de la Tour Innova à Bordeaux Euratlantique. Les équipes y sont implantées au rez-de-chaussée, pour la boutique ouverte au public, ainsi que du 5e au 8e étage pour les surfaces de bureaux. De quoi monter progressivement jusqu'à 150 salariés. Ces nouveaux locaux ont été inaugurés officiellement, mardi 28 juin, par Bruno Arcadipane, le président du groupe Action Logement, et Pierre Hurmic, le maire de Bordeaux, en présence de très nombreux partenaires économiques et politiques.

Alors que le département accueille environ 20.000 nouveaux habitants par an, dont peu ou prou la moitié à Bordeaux Métropole, les employeurs et les pouvoirs publics font face à une situation toujours tendue qui tire les prix de l'immobilier à la hausse. Et entraînerait 12.000 nouvelles demandes de logements sociaux à Bordeaux Métropole chaque année. "Ce sujet des difficultés à se loger nous remonte des salariés et des employeurs avec notamment la problématique des trajets domicile-travail. Notre enjeu c'est vraiment de faciliter cet accès au logement pour faciliter l'emploi", confirme Sébastien Thonnard. Le directeur régional d'Action Logement s'est entretenu avec le maire de Bordeaux qui "a fait de la production de logements sociaux une priorité de [son] projet politique pour rattraper le retard tout en respectant l'objectif de zéro artificialisation". La production locale décroche pourtant depuis 2019.

Pierre Hurmic a notamment sollicité Action Logement pour intervenir davantage dans les immeubles dégradés du centre-ville historique de Bordeaux. "Il faut expérimenter des solutions innovantes dans le diffus et accélérer sur l'accession sociale et les logements en bail réel solidaire [BRS, qui dissocie la propriété du foncier et du bâti]", explique-t-il à La Tribune, appelant également Domofrance à agir dans le quartier des Aubiers où le bailleur social possède un parc important.