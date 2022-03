Devenue un « Netflix de la formation médicale », Invivox accélère encore

Netflix, Booking, Airbnb. Ces comparaisons sont très flatteuses tant la différence d'échelle est encore gigantesque entre ces marques mondialement connues et l'activité d'Invivox sur le marché de la formation des professionnels de santé. Mais, par analogie, elles permettent d'éclairer le positionnement de plateforme adoptée depuis deux ans l'entreprise basée à Pessac, près de Bordeaux, qui vient de lever sept millions d'euros auprès de quatre investisseurs : ses deux partenaires historiques (Bpifrance et Isai) et deux nouveaux (Educapital et MACSF).

La révolution du distanciel

"Aujourd'hui, nous ne sommes pas des créateurs de formations mais un hébergeur de contenus fournis par les hôpitaux, organismes de formation, laboratoires, industriels ou startups comme SimForHealth. Notre plateforme est accessible gratuitement pour les professionnels de santé qui peuvent être des spécialistes, généralistes, infirmiers, biologistes, pharmaciens, vétérinaires, etc. C'est un positionnement unique en France et rare au niveau européen", explique à La Tribune Julien Delpech, le CEO de l'entreprise créée en 2015 avec Patxi Ospital.

Ce nouveau modèle de plateformes de distribution de contenus est né de la pandémie puisque jusque-là Invivox fonctionnait à 99 % avec des formations en présentiel. Autant dire que le confinement du printemps 2020 a été vécu comme un cataclysme, comme le raconte Julien Delpech : "On a bien cru disparaître mais, finalement, le distanciel était en projet et on a fait en deux mois ce qu'on avait prévu en deux ans. Une vraie révolution de palais qui nous a permis d'être très vite référencés par l'Etat comme outil pour lutter contre le Covid-19". Et les résultats d'Invivox parlent d'eux-mêmes : l'entreprise avait formé 3.500 professionnels entre 2015 et 2019 ; elle en a formé 120.000 de plus rien qu'en 2021 !

30 recrutements prévus à Bordeaux

Et ce sont bien cette logique de plateforme de formation continue, revendiquant 250.000 utilisateurs dont 70 % d'étrangers, que les quatre investisseurs sont venus soutenir. D'autant que les deux nouveaux sont familiers de ces problématiques. Educapital, qui vient de lever 100 millions d'euros fin 2021, est spécialisé dans les startups de la formation et de l'enseignement, dont la basque Lunii, tandis que la mutuelle MACSF mène une série d'investissements dans des startups de la santé et e-santé dont la dernière en date est une autre entreprise bordelaise : Synapse Medicine.

"Pour s'adapter aux besoins du marché de la formation médicale très perturbé en période de pandémie, Invivox a fait preuve d'une résilience et d'une agilité exceptionnelles", salue de son côté Chahra Louafi, la directrice du fonds Patient autonome de Bpifrance et membre du conseil d'administration d'Invivox.

Cette augmentation de capital, la troisième après les levées en pré-seed en 2016 puis en seed deux ans plus tard, poursuit différents objectifs. Le premier sera d'étoffer les équipes en passant de 40 salariés à 70 en fin d'année. "30 recrutements sont prévus, tout à Bordeaux, sur des postes tech, ventes, marketing numérique et data. L'équipe technique notamment va doubler de tailles pour développer de nouvelles fonctionnalités", précise Julien Delpech.

Des visées européennes

Invivox, qui se rémunère auprès des fournisseurs de contenus, souhaite en effet approfondir ses algorithmes de tri collaboratifs pour proposer les formations les plus pertinentes aux professionnels de santé en fonction de leurs centres d'intérêts, l'instar de Netflix. De nouvelles catégories de contenus seront aussi développées vers les kinés, ostéopathes, dentistes, vétérinaires et sur des thématiques telles que l'oncologie, l'imagerie et la santé numérique. Et Invivox ambitionne également de produire rapidement ses propres contenus de formation.

Enfin, un développement européen est aussi au programme dans les pays limitrophes de la France avec, pourquoi pas, des opérations de croissance externe. "La plateforme est conçue pour être internationale et c'est déjà le cas mais se développer davantage en Espagne pourrait par exemple nous ouvrir davantage le marché sud-américain", illustre le CEO.

Le retour du présentiel ?

Quant aux formations en présentiel, elles n'ont pas dit leur dernier mot et, avec la levée des restrictions, Invivox s'y remet en proposant aussi des formats hybrides pour suivre les nouvelles tendances du marché.

"On constate une forte demande pour des formations en distanciel synchrone ou asynchrone, pour des formats plus courts, c'est-à-dire de quelques minutes, que l'on peut suivre quand on veut et comme on veut, sur son ordinateur ou son smartphone. Le présentiel vient lui souvent dans un second temps pour compléter un premier webinaire", observe Julien Delpech.

Invivox, dont le chiffre d'affaires double chaque année depuis 2018, vise 20 millions d'euros pour l'exercice 2023.