Maladies rares : Simforhealth en selle pour lutter contre les retards de diagnostic

Depuis sa création en 2008 à Bordeaux, Simforhealth s'est imposée comme un spécialiste des outils de simulation numérique pour les professionnels de santé. Sa plateforme dédiée, Medicactiv, revendique 150.000 personnes formées au sein d'instituts de formation, centres hospitaliers et entreprises industrielles. Une expérience et un savoir-faire qui ont permis à cette entreprise de 23 salariés de décrocher un appel à projets aussi atypique que décisif dans le domaine des maladies rares. Atypique parce que porté par le programme Coalition Next (*) et soutenu conjointement par quatre laboratoires concurrents : Ipsen, Novartis, Pfizer et Takeda.

"C'est une petite révolution d'avoir réussi à réunir ces quatre partenaires autour d'une problématique sur laquelle ils sont concurrents. On voit concrètement que l'approche coopérative née du Covid a progressé", considère Jérôme Leleu, le directeur général de Simforhealth. "Et ce soutien est décisif parce qu'il permet de rendre réalisable cette plateforme dédiée aux maladies rares même si, par la suite, c'est sa commercialisation qui assurera son équilibre économique. Sachant que nous avons tenu à ce qu'elle soit accessible librement pour les professionnels de santé !"

"Curiosité et culture du doute"

Le montant du budget alloué par les quatre laboratoires reste cependant confidentiel. Il doit permettre à Simforhealth de développer, au premier semestre 2022, une plateforme de simulation virtuelle pour former gratuitement les médecins généralistes et autres praticiens à la problématique des maladies rares. "Il n'est pas rare pour un médecin de rencontrer une maladie rare puisqu'il y a environ 7.000 pathologies identifiées et 3 millions de patients concernés en France. Mais en revanche, la probabilité de rencontrer deux fois la même maladie est très faible. D'où l'importance de se former à la curiosité et à la culture du doute lorsqu'on n'arrive pas à arrêter un diagnostic", détaille Victoire Sainte Marie, chargée de marketing digital chez Simforhealth et très impliquée sur ce projet.

La conséquence directe de cette incertitude médicale pour le patient c'est un long de chemin de croix parsemé de certitudes, de déceptions et de nouveaux diagnostics. Un parcours chaotique qui vient s'ajouter à la détresse initiale de la maladie pour le patient et son entourage. C'est ce qu'on appelle l'errance diagnostique. Une errance qui dure en moyenne cinq ans pour plus d'un quart des patients ! "La solution que nous développons permettra à un médecin d'être mis face à un patient virtuel doté d'un environnement pathologique et d'un parcours diagnostic particuliers et incomplets. Le médecin n'aura pas toutes les informations et sera donc obligé de les rechercher dans le dossier médical, en contactant des spécialistes ou en menant des examens complémentaires", décrit Jérôme Leleu, qui souhaite que l'hypothèse d'une maladie rare puisse être envisagée de manière plus systématique.

Une activité porteuse

Une fois développée, la plateforme appartiendra à Simforhealth qui la mettra gratuitement à disposition des médecins généralistes. Les quatre laboratoires pourront également l'utiliser pour leurs propres besoins et elle sera aussi commercialisée auprès d'autres laboratoires ou centres de recherche pour des applications plus spécialisées. Destiné prioritairement à la formation continue, cet outil pourra aussi s'adresser à la formation initiale et intègrera progressivement les 23 filières de santé des maladies rares.

Parallèlement, l'entreprise dirigée par Jérôme Leleu se porte bien. Installée depuis l'été 2021 à la Cité numérique, à Bègles, elle affiche une croissance de +12 % en 2021 pour un atteindre 3,2 millions d'euros de chiffre d'affaires. Son activité s'appuie désormais quasiment à parts égales entre son métier d'éditeurs de services logiciels adaptables, via Medicactiv, et la vente de produits logiciels sur catalogue tels que SimDose, son logiciel de formation des élèves infirmiers à la préparation médicamenteuse.

(*) "Coalition Next" est une initiative portée par Digital Pharma Lab, premier accélérateur PharmaTech indépendant en Europe, dont les membres fondateurs sont les industries de santé : Chugai, GSK, Ipsen, Lilly, Norgine, Novartis, Pfizer, Roche, Takeda, Viatris ; les structures de soins de l'AP-HP, Vivalto Santé, les CHU de Bordeaux, Brest, Nantes et Toulouse, l'institut Imagine ; Harmonie Mutuelle ; les associations de patients : les associations Étincelle IDF, Iris Déficits immunitaires primitifs ; avec le soutien de Angels Santé, ou encore des acteurs de l'innovation comme BPI France, France Digitale et France Biotech.