Bordeaux : un simulateur 3D pour former les professionnels de santé au Covid-19

C'est au CHU de Bordeaux qu'a été admis le premier patient français atteint par le coronavirus Covid-19 dès le 23 janvier dernier. Mobilisé depuis face à la pandémie dans une région relativement épargnée mais en accueillant notamment des patients d'Ile-de-France et du Grand Est, le centre hospitalier bordelais a également approfondi sa collaboration avec les entreprises régionales innovantes dans le domaine de la santé. Cinq d'entre-elles ont d'ailleurs été retenues dans le référencement établi par le ministère des Solidarités et de la santé.

C'est notamment le cas avec SimforHealth, entreprise bordelaise spécialisée depuis 2008 dans l'édition de solutions numériques innovantes pour la formation initiale et continue des professionnels de santé, notamment par le biais de sa plateforme dédiée MedicActiv. En partenariat avec le Centre d'enseignement des soins d'urgences (Cesu 33), le Collège des sciences de la santé de l'Université de Bordeaux et les équipes du centre de simulation SimBA-S, une plateforme hospitalo-universitaire de simulation en santé, le CHU et SimforHealth...