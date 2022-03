L'incroyable boom de l'emploi cadre en Nouvelle-Aquitaine !

LA TRIBUNE - Deux ans après le déclenchement du 1er confinement sanitaire de mars 2020 et alors que la croissance économique est de retour, comment réagit le marché de l'emploi des cadres en Nouvelle-Aquitaine ?

Danielle SANCIER, déléguée générale de l'Apec Nouvelle-Aquitaine - Le marché de l'emploi des cadres se porte bien dans le sens où les besoins de recrutement des entreprises sont très haut. Mais, dans le même temps, elles ont encore plus de mal à trouver les compétences qu'elles recherchent, à recruter les bons profils. C'est tout particulièrement vrai pour les TPE et les PME. Au niveau national (1), 75 % des entreprises jugeaient fin 2021 que leur activité était conforme ou supérieure à leurs prévisions.

En Nouvelle-Aquitaine, cette dynamique économique se traduit par une forte hausse du volume des offres d'emplois. Fin janvier 2022, on dénombrait 34.671 offres d'emplois cadres diffusées sur douze mois glissants en Nouvelle-Aquitaine, c'est un bond de +37 % par rapport à janvier 2020, juste avant la crise sanitaire ! Cela s'explique par la croissance économique et aussi probablement par le rattrapage d'un certain nombre de projets de recrutements gelés pendant la crise. Au total, la Nouvelle-Aquitaine est avec les Pays-de-la-Loire et la Région Sud sur le podium des territoires les plus dynamiques en termes d'emplois cadres. Mais les difficultés de recrutement sont bien concrètes : fin 2021, un quart des entreprises françaises qui prévoyaient de recruter des cadres y ont renoncé ! Et c'est très majoritairement parce qu'elles n'ont pas de trouver le bon profil...

Quels sont les emplois cadres les plus recherchés dans la région en ce moment ?

Si l'on regarde les cinq secteurs les plus recherchés par les entreprises, on retrouve, dans l'ordre : les métiers du développement informatique, de la comptabilité, de la gestion de projets informatiques, de la représentation commerciale et promotion des ventes et de l'ingénierie d'affaires. A noter, que les profils dotés d'une double compétence technique et commerciale ou technique et gestion de projet sont particulièrement prisés !

Tout cela pose des questions de formation et d'évolution professionnelle et l'écosystème régional est très mobilisé là-dessus. Mais les entreprises doivent aussi ouvrir leurs perspectives de recrutement et accepter d'aller vers des profils plus variés d'un point de vue sectoriel ou géographique. Ce n'est pas toujours possible au regard de certaines compétences purement techniques mais il y a beaucoup de cadres et de jeunes diplômés disponibles et prêts à se former si nécessaire. C'est pour échanger sur tous ces sujets que nous organisons le 15 mars le salon Compétences Cadres à Bordeaux où 170 postes de cadres seront à pourvoir ! (2)

Le 8 mars est la Journée internationale des droits des femmes, les choses progressent-elles dans le bon sens pour les femmes cadres ?

On observe une progression du nombre de cadres féminins puisqu'elles représentent désormais plus de 40 % des cadres contre moins de 30 % au début des années 2000. Mais malgré des dispositifs de rattrapage, les inégalités salariales persistent. Un point très significatif de cette situation : les femmes cadres exercent nettement moins souvent une responsabilité hiérarchique que les hommes (33 % contre 46 %). Elles sont aussi, en moyenne, plus jeunes et plus diplômées que les hommes mais se trouvent plus souvent en temps partiel (11 % contre 3 %). Enfin, sur le plan sectoriel, les femmes cadres représentent 66 % des cadres en RH et 63 % dans la communication tandis qu'à l'inverse elles pèsent moins de 20 % des cadres en informatique et en production industrielle-travaux et chantier. Mais les lignes bougent et les métiers de l'industrie comme ceux du développement informatique sont à la recherche active de profils féminins et constituent donc de vraies opportunités professionnelles.

(1) Selon une enquête réalisée par l'Apec en France du 6 au 17 décembre 2021 auprès de 1.000 entreprises et 2.000 cadres.

(2) Le salon Compétences Cadres Nouvelle-Aquitaine 2022 se tient le mardi 15 mars 2022, de 9h à 18h au Hangar 14 à Bordeaux.