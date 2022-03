Startemploi : 11.200 intentions d'embauche à Bordeaux Métropole à découvrir le 31 mars !

En février 2022, les équipes de La Tribune ont sondé plusieurs centaines d'entreprises bordelaises sur leurs intentions d'embauche au cours des prochains mois dans le cadre de notre hors-série dédié à l'emploi : Le StartEmploi. Preuve, s'il en fallait, des très fortes tensions qui traversent le marché de l'emploi local, cette enquête réalisée chaque année a battu un nouveau record pour cette 8e édition. Après autour de 9.000 intentions d'embauche en 2020 et 2021, c'est cette année un total inédit de 11.217 intentions de recrutement en CDI, en CDD de plus de six mois et en alternance qui sont proposées par plus de 135 entreprises à Bordeaux et dans les 27 communes de la Métropole. Un véritable tour de force qui traduit ce que nous disent beaucoup d'entreprises au quotidien : elles ont toujours plus de mal à recruter et cela confère aux candidats un rapport de force nouveau qu'ils n'avaient pas eu depuis de longues années.

Le top 100 des entreprises qui recrutent à Bordeaux Métropole et les résultats détaillés de cette enquête en termes de secteurs et de métiers recherchés seront présentés lors d'un évènement organisé jeudi 31 mars 2022 de 16h à 18h dans les salons de l'Hôtel de ville de Bordeaux. Organisé par La Tribune en partenariat avec la Mairie de Bordeaux et Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine, cet évènement se tiendra en présentiel dans le respect des mesures barrières et sera également retransmis en direct sur nos sites internet latribune.fr, latribunebordeaux.fr et nos réseaux sociaux.

Le hors-série sera disponible gratuitement lors de l'évènement.

Le programme de l'après-midi :

16h00 : Ouverture par Pierre CHEMINADE, rédacteur en chef adjoint de La Tribune

16h05 : Introduction par Pierre HURMIC, maire de Bordeaux

16h15 : Table-ronde « Comment le marché du travail répond-il aux attentes des nouvelles générations ? » avec :

Audrey GUIDEZ , présidente de l'Association Nationale des DRH en Nouvelle-Aquitaine

, présidente de l'Association Nationale des DRH en Nouvelle-Aquitaine Eric LAFLEUR , directeur général de la Mission locale de Bordeaux

, directeur général de la Mission locale de Bordeaux Un ou une représentante de Pôle Emploi Nouvelle-Aquitaine

16h45 : Zoom « La reconversion professionnelle et le service du Conseil en évolution professionnelle (CEP) »

Gérald MAURY, directeur régional Nouvelle-Aquitaine du CEP

17h00 : Zoom « Innover pour faciliter l'accessibilité aux offres d'emplois »

Jean-Muriel Sessi AZONHOUME, fondateur et dirigeant de la startup Gotaf

17h15 : Clôture et job meeting avec une dizaine de recruteurs

Le StartEmploi, jeudi 31 mars 2022, de 16h à 18h dans les salons de l'Hôtel de ville de Bordeaux, place Pey Berland. Nombre de places limité. Inscription obligatoire.