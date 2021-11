Facylities Multi Services, une histoire de persévérance et d'inclusion

Quand on veut, on peut, dit l'adage. Le parcours de Facylities Multi Services (FMS) en est le meilleur exemple : "Nous sommes une entreprise ordinaire à l'agilité extraordinaire", affirme Cyril Gayssot, cofondateur, avec Fabrice Abadia, de ce groupe basé à Saint-Geours-de-Maremne (Landes). En treize ans seulement, leur envie de création d'entreprise a donné lieu à une société aux activités multiples - l'informatique, la logistique, le textile et les ressources humaines, en partenariat avec Adecco - employant 430 salariés. FMS prévoit de clôturer l'année avec un chiffre d'affaires entre 10 à 12 millions d'euros, soit un doublement ou presque en un an !

"Nous avons réalisé 116 recrutements l'an dernier. Et nous prévoyons d'être 600 à la fin de l'année sur nos sept sites : Saint-Geours-de-Maremne, Hossegor, Peyrehorade (Landes), Mouguerre (Pyrénées Atlantiques), Toulouse (Haute-Garonne), Idron (Béarn) et Cestas (Gironde), à côté de notre client Cdiscount", énumère Fabrice Abadia.

C'est le grand défi des deux dirigeants : trouver des candidats. Et notamment pour l'activité informatique en forte croissance, surtout l'équipe Airbus pour lequel FMS assure depuis 2016, en consortium avec Sopra Steria, Dassault Systèmes et Capgemini, le "product life cycle management", soit la supervision de l'avion du design jusqu'à la livraison. "Nous venons de créer notre propre école de formation, la FMS Academy, avec des promotions de 40 stagiaires durant six mois, la deuxième débutant en ce mois de novembre", explique Cyril. Avant d'ajouter : "nous les embauchons avant d'avoir fini leur formation. Chez nous, les salariés sont un investissement et surtout pas une charge", ajoute le dirigeant, citant pêlemêle les philosophes Baruch Spinoza, Charles Pepin et l'ex-rugbyman Daniel Herrero, en référence à la législation concernant les "entreprises sociales et solidaires" dites aussi "adaptées".

Car chez FMS, trois employés sur quatre sont en situation de handicap. "Nous ne cherchons pas à compenser des déficiences, mais à augmenter le potentiel de chacun, c'est une grande différence. Et cette conception fait jaillir la créativité !", aime à dire Cyril, qui a lui-même été victime d'un accident de travail en début de carrière.

La reconnaissance de Muriel Pénicaud

Serait-ce le secret du succès de FMS ? Muriel Pénicaud, ex-ministre du Travail qui a rendu visite en 2019 à l'entreprise, le pense. La longue mention de leur projet dans son récent livre "Pousser les Murs" a visiblement touché le duo d'entrepreneurs, pourtant habitué aux prix. Parmi les dernières récompenses, le Prix Inclusive Tour, attribué fin 2019 par de partenaires prestigieux (Pôle Emploi, la région Nouvelle-Aquitaine, Réseau Entreprendre...), pour la reprise d'un bâtiment logistique de Boardriders à Soorts-Hossegor, où 28 emplois devaient être supprimés.

"Nous en avons créé, au contraire, avec une nouvelle spécialité dite de « reverse logistics », à savoir la gestion des retours de produits et leur reconditionnement, que nous assurons notamment pour Boardriders, devenu client", détaille Fabrice Abadia, qui a lui-même débuté sa carrière dans la logistique chez Quiksilver.

Le plus opérationnel du duo - "Cyril, c'est plus les chiffres" dit-il de son acolyte - s'est aussi concentré ces derniers mois sur un autre projet : le textile. "Nous avons commencé en mars 2020 par la production de 20.000 masques, en association avec le réseau Résilience (60 ateliers de confection qui œuvrent dans l'économie sociale et solidaire et se mobilisent pour la relocalisation, ndlr). Nos 44 couturières, qui seront deux fois plus nombreuses début 2022, réalisent désormais d'autres produits, dont les maillots des équipes locales, de foot, de rugby ou encore les nageurs-sauveteurs."

Des postes et des projets

Des postes, FMS compte donc en créer encore, tout comme des mètres carrés. Car un nouvel agrandissement est déjà prévu à côté du siège, dans la zone d'activité Atlantisud, où les terrains commence à manquer, tant elle est dynamique. Juste à côté, les usines de Materrup, fabricant de béton bas carbone à partir d'argile et de déchets de la construction, et des Chanvres de l'Atlantique, proposant une gamme de produits à base de cette plante, commencent à sortir de terre.

Un environnement stimulant pour les dirigeants de FMS, qui viennent de nommer trois responsables de pôle afin de pouvoir se consacrer un peu plus à d'autres projets, tels que l'avenir du département pour Cyril, fraîchement élu conseiller. Mais aussi les réunions et les cours de Kedge et HEC, dispensés dans le cadre du programme d'accompagnement concocté par Bpifrance pour la quatrième promotion de l'accélérateur Nouvelle-Aquitaine. Avec 29 autres entreprises de la région, FMS a relevé en janvier le défi de devenir une ETI. Toujours plus haut, toujours plus loin est un autre adage qui sied FMS comme un gant.