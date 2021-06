Bordeaux Métropole consulte le territoire sur sa future stratégie économique

La nouvelle majorité réunissant la gauche et les écologistes à la tête de Bordeaux Métropole et de ses 28 communes et près de 800.000 habitants se lance dans l'élaboration de son Schéma métropolitain de développement économique pour le retoucher à l'aune de la transition écologique et numérique.

Du 1er au 30 juin, une double consultation est ouverte à tous les acteurs socio-économiques du territoire : élus, chambres consulaires, entreprises, TPME-PME, grands groupes, associations... La première prend la forme d'une enquête en ligne pour receuillir les avis et témoignages des uns et des autres. La seconde se tiendra sous la forme de cinq ateliers participatifs en présentiel et en visio-conférence du 14 au 29 juin autour de cinq thèmes :

14 juin : "L'économie sociale et solidaire sur notre territoire : et si on changeait d'échelle ?" consacré aux activités de l'économie sociale et solidaire.

"Développer durablement nos atouts industriels et nos dynamiques technologiques" destiné aux entreprises de l'aérospatial/défense, chimie, matériaux, nautisme, santé, agro-alimentaire...

"Favoriser notre économie de proximité et repenser l'attractivité du territoire" orienté vers les entreprises artisanales, le tourisme dont le tourisme d'affaires, le viti-vinicole... ;

"Pour une économie métropolitaine en transition écologique et sociale" destiné aux entreprises de la logistique, la mobilité, les services à la personne, l'énergie et la valorisation des déchets, l'agriculture urbaine.

"Stimuler notre économie créative et nos ressources tertiaires" consacré aux entreprises du numérique, du tertiaire supérieur, aux industries culturelles et créatives, à la e-santé...

La synthèse des résultats de ces deux démarches sera ensuite soumise aux élus métropolitains pour alimenter leurs travaux sur la future stratégie économique de la métropole qui sera présentée au conseil métropolitain en novembre.

"Cette stratégie permettra de donner un cap majeur à l'économie de demain en faisant de la production de richesses et de la création d'emplois, un axe fort de l'action métropolitaine. Cette réflexion intègrera les enjeux écologiques, numériques et sociétaux afin de contribuer à un développement de haute qualité qui bénéficiera à la métropole et à son aire urbaine", fait valoir Bordeaux Métropole.

L'intercommunalité balise d'ores et déjà les débats en fixant plusieurs objectifs : conserver sur le territoire les compétences de très haut niveau qui s'y trouvent ; soutenir les filières structurantes et d'avenir ; favoriser la diversification des activités et accompagner leur transformation dans la réduction de leur empreinte carbone ; renforcer enfin les synergies favorables à la recherche et à l'innovation.

