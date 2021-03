Eurazeo investit 68 millions d'euros dans Ultra Premium Direct pour viser l'Europe

Huit ans après la création à Estillac, en Lot-et-Garonne, d'Ultra Direct Premium, une petite entreprise de fabrication et de vente de croquettes pour chiens, Sophie et Matthieu Wincker, le couple de fondateurs, réalise une impressionnante bascule en cédant la majorité du capital à un fonds d'investissement d'envergure pour la bagatelle de 68 millions d'euros.

Eurazeo, via sa banche Eurazeo Brands, spécialisée dans les marques fortes, a en effet annoncé, ce mardi 30 mars, la signature d'un accord d'exclusivité pour y investir 68 millions d'euros. De quoi détenir une part majoritaire du capital de la société, aux côtés des époux Wincker, et d'Eutopia, actionnaire minoritaire existant via Otium Consumer, qui réinvestit dans l'opération avec son nouveau fonds.

Sélectionnée au French Tech 120

Créée en 2013, Ultra Premium Direct a généré un chiffre d'affaires de 21 millions d'euros en 2020 avec une centaine de salariés et vise plus de 33 millions d'euros en 2021 assortis d'une vingtaine de recrutements. Spécialisés dans les aliments pour chiens et chats de qualité et fabriqués en France, l'entreprise dispose d'un centre de production, de recherche et de logistique à Agen. La vente directe depuis l'usine lui permet d'afficher des tarifs environ 40 % moins cher que la concurrence. Un modèle simple mais efficace qui lui assure la rentabilité depuis 2015, tout en ayant une croissance supérieure à +50% chaque année. De quoi devenir l'une des deux startups de Nouvelle-Aquitaine dans le classement French Tech 120 pour l'année 2021.

Cette levée de 68 millions d'euros, qui valorise Ultra Premium Direct au-delà des 130 millions d'euros, est un montant record en Lot-et-Garonne et, au-delà, en Nouvelle-Aquitaine, très loin devant les 20 millions d'euros levés par Tehtris, dans le domaine de la cybersécurité, fin 2020.

"Ultra Premium Direct est rapidement devenu un acteur de premier plan sur le marché français de l'alimentation premium pour animaux de compagnie. [..] Elle aspire à démocratiser l'alimentation de qualité pour chiens et chats, en proposant des recettes adaptées à leur régime naturel et vendues directement sur son site internet, notamment sous forme d'abonnements, à un prix attractif", note Eurazeo

L'objectif de l'investisseur est "d'accompagner la société dans sa croissance, à travers un soutien supplémentaire sur la marque et sa communauté, sur la plateforme digitale et sur la diversification de la gamme de produits et services" tout en facilitant un déploiement à l'échelle européenne de la plateforme et en développant sa politique RSE.

Stratégie européenne

"Le marché du petfood [alimentation pour animaux de compagnie] bénéficie de sous-jacents attractifs à long-terme autour de l'humanisation de l'animal de compagnie, de la premiumisation de la catégorie, et de la recherche de qualité et de transparence. Nous sommes convaincus qu'Ultra Premium Direct est une marque moderne qui se distingue grâce à son approche directe au consommateur, sans intermédiaire et son offre de qualité à un prix juste", salue Laurent Drouin, managing director d'Eurazo Brands. "Ultra Premium Direct s'est imposé comme un pionnier et un acteur majeur de l'alimentation pour animaux de compagnie en France, et nous sommes ravis de pouvoir compter désormais sur le soutien d'Eurazeo pour la prochaine phase de notre croissance, portant notamment sur notre expansion à l'échelle européenne", ajoutent Sophie et Mathieu Wincker, qui ne sont désormais plus majoritaire au capital de leur entreprise.

Eurazéo est un groupe d'investissement d'envergure mondiale qui gère 21,8 milliards d'euros d'actifs diversifiés dont 15 milliards d'euros pour le compte de tiers investis dans plus de 430 entreprises. Le fonds dispose d'implantation dans une dizaine de pays du monde.