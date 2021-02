E-commerce : "Cdiscount lancera le 1er avril sa filiale dédiée à son offre de marketplace BtoB"

LA TRIBUNE - Après les partenariats conclus avec Geev fin 2019 puis Patatam mi 2020, vous venez de vous doter d'une offre entièrement dédiée au marché de l'occasion. Pourquoi ?

FRANÇOIS ALBENQUE, directeur du développement et des services - Parce qu'on se rend compte que c'est un marché très important, évalué autour de sept milliard d'euros pour sa seule dimension e-commerce, et qui est en plein essor avec une progression d'environ 15 % par an. En 2020, 60 % des Français ont déclaré avoir un acheté un produit d'occasion sur Internet, donc c'est un phénomène de masse et c'est important que le leader français du e-commerce soit aussi présent sur ce marché qui répond à une demande croissante de nos clients. Et puis ce marché de l'occasion en CtoC, de client à client, répond aussi à deux enjeux importants pour nous. Le premier est c'est la recherche de pouvoir d'achat des Français qui est impacté par la crise. Le deuxième c'est notre volonté d'accompagner nos clients dans cette démarche plus responsable et plus écologique. C'est une offre qui a donc vocation à se développer et à s'étoffer comme nous venons de le faire avec la vente de véhicules d'occasion.



L'enjeu est aussi d'aller concurrencer d'autres acteurs en forte croissance sur ce créneau tels que Le Bon Coin et Vinted...

Oui, tout à fait. C'est un marché qui progresse très vite et on va aller chercher de la différenciation avec notre approche de site multi-spécialiste qui permet de trouver aussi bien de l'informatique, de l'électroménager, du meuble, du vin ou du vêtement. Bref, une offre plus étoffée. D'autre part, on est en mesure de proposer à nos clients un parcours 100 % numérique avec des envois et livraisons assurés avec notre réseau partenaire Mondial Relay.

Ce virage vers l'occasion et le marché de la seconde main est-il aussi une manière d'anticiper la réglementation sur le réemploi et la fin de vie de vos produits ?

En effet, on est bien conscient de ces enjeux....