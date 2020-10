Zoomalia accélère sa croissance sur le grand boulevard de l'animalerie en ligne

Le chemin parcouru en dix ans par le site marchand en ligne Zoomalia.com, entièrement dédié aux accessoires, à la santé et à l'alimentation des animaux de compagnie, pourrait faire rêver plus d'un créateur de startup. Contrairement à ce qu'ont pu laisser entendre certains s'il est bien originaire de Nice, Pierre-Adrien Thollet, son fondateur et dirigeant, n'est pas surfeur.

Et il n'a pas décidé de s'installer à Saint-Geours-de-Maremne, près de Hossegor (Landes), pour y travailler et surfer selon son humeur. Autrement-dit le dirigeant de Zoomalia n'a aucun rapport avec un certain surfeur niçois déjanté aux cheveux blonds. "Je nage comme une brique et si je suis venu dans le Landes c'est plutôt pour le jambon que pour le surf", s'amuse Pierre-Adrien Thollet.

Entre 6 et 7 millions d'investissement

Depuis la création de son entreprise, cet informaticien a eu tout le temps de démontrer qu'il avait la tête bien calée sur les épaules et qu'il était très efficace pour assurer le développement d'E2Evolution, l'entreprise qu'il a créé en 2009, à l'âge de 23 ans, et qui porte le site d'e-commerce Zoomalia. Ce qui lui a valu notamment d'entrer dans le Top 100 des startups françaises en 2017.

Pierre-Adrien Thollet (crédits : Agence Appa)

En 2020, Zoomalia devrait atteindre la barre des 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Structurellement Zoomalia n'a plus rien...