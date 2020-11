Cybersécurité : Tehtris lève 20 millions d'euros et va créer 300 emplois en 3 ans à Bordeaux

Entreprise innovante discrète, Tehtris, cofondée en 2010 par Elena Poincet et Laurent Oudot est implantée dans la Cité de la photonique, à Pessac (Gironde/Bordeaux Métropole) et à Paris. Elle annonce le bouclage de sa première levée de fonds, qui atteint le montant record de 20 millions d'euros. Tehtris édite des solutions de cybersécurité et se présente comme le leader technologique européen contre les cyber-espionnage et cybersabotage.

Prétention que vient valider l'énormité de cette levée de fonds dans la cybersécurité à l'échelle européenne. Car cette opération financière, qui a été montée avec Ace Management, société de capital-investissement dans les secteurs industriels et technologiques (un milliard d'euros d'actifs sous gestion/filiale du groupe français Tikehau Capital), est l'une des plus importantes d'Europe jamais réalisées dans le secteur de la cybersécurité pour un investissement de série A. Cette qualification indique aux investisseurs que le tour de table s'adresse à une jeune entreprise, avec comme objectifs l'optimisation des produits et l'accès aux clients cibles.

