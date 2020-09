La Rentrée de la Tech : les coopérations entre startups et ETI en débat le 9 septembre !

Dans un contexte de crise sanitaire et économique sans précédent, la Tech française et le tissu industriel ont été mis à rude épreuve. Mais l'innovation peut constituer un formidable de levier de relance avec de nouvelles initiatives plus écologiques, plus solidaires, plus responsables pour sécuriser les chaînes d'approvisionnement et accompagner le redressement des régions et capitales françaises, à partir de leurs atouts stratégiques

Pour contribuer à cette dynamique de relance, La Tribune organise, du 7 au 18 septembre 2020, l'opération nationale La Rentrée de la Tech. Cette grande tournée de conférences et de rencontres digitales dans les grandes villes de France sera lancée par la présentation, le 7 septembre, des lauréats du concours 10.000 startups pour changer le monde, avant une série de débats en vidéo entre des acteurs économiques issus des treize capitales de la French Tech. Un programme ambitieux mené en collaboration avec le réseau de la Mission French Tech et Europe 1 et en partenariat avec BNP Paribas, Enedis, WeHealth Digital Medicine et Bpifrance.

Startups et ETI : comment avancer ensemble ?

A Bordeaux, le mercredi 9 septembre, une table-ronde réunira en vidéo et à distance quatre intervenants pour débattre des multiples liens à nouer et à renforcer entre les startups régionales et les entreprises de taille intermédiaire (ETI). Un sujet de première importance après les 55 jours de confinement qui ont questionné durement nos outils industriels, nos schémas de production et nos chaînes d'approvisionnement. Recherche et développement, partenariats, participations financières, acquisitions mais aussi stratégies d'achats, carnets de commandes et délais de paiement : les possibilités de coopérations entre petits et grands acteurs locaux et nationaux sont multiples mais pas toujours évidentes. C'est pour mesurer les opportunités de ces nouvelles stratégies et imaginer de nouvelles logiques économiques plus territoriales, plus durables et plus sécurisées que La Tribune organise ce débat avec :

Patrice BOYER , innovation business advisor WAI by BNP Paribas,

, innovation business advisor WAI by BNP Paribas, Sabine JEAN-DUBOURG , fondatrice et dirigeante de The A Lab et déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine du Conseil national des achats,

, fondatrice et dirigeante de The A Lab et déléguée régionale Nouvelle-Aquitaine du Conseil national des achats, Michaël ROES , co-fondateur et président de la startup Toopi Organics,

, co-fondateur et président de la startup Toopi Organics, Cyril TEXIER, président de French Tech Bordeaux et co-fondateur et dirigeant de Dydu.

La table-ronde sera diffusée en direct et en vidéo mercredi 9 septembre 2020 de 10h30 à 11h30 sur notre site internet et sur nos réseaux sociaux.