Treefrog Therapeutics déménage, lance son premier outil industriel et va recruter

Malgré le choc dévastateur qu'il provoque sur la vie économique, le confinement généré par la pandémie de coronavirus n'a pas empêché Treefrog Therapeutics (Thérapies de la rainette -NDLR) de bouger et même de faire un nouveau bond en avant, puisque la startup a réussi a déménager en plein blitz viral. Un changement d'adresse et de moyens d'action que Maxime Feyeux, biologiste et président de la société créée en 2018, et Kevin Alessandri, physicien et directeur général, attendaient depuis plusieurs mois.

"La startup a quitté l'École nationale supérieure de technologie des biomolécules de Bordeaux (ENSTBB), sur le campus, pour aller s'installer dans ses nouveaux locaux de Pessac Bersol le 15 avril. Treefrog Therapeutics dispose désormais d'une surface totale de 1.200 m2, dont une salle blanche de 150 m2. Ce déménagement en plein confinement s'est bien passé", rembobine Jean-Luc Treillou.

Ce dernier, qui préside le conseil d'administration de la startup, est l'un des cofondateurs de Treefrog Therapeutics, avec Maxime Feyeux, Kevin Alessandri, Erwan Bezard, Laurent Cognet et Pierre Nassoy.

Un spécialiste de la création de sociétés innovantes

Ce transfuge de l'industrie pharmaceutique (GlaxoSmithKline/Sanofi) est titulaire d'un doctorat en pharmacie de l'université de Tours, mais aussi diplômé en commerce et en management, et titulaire d'un certificat d'administrateur de sociétés décroché à Sciences Po. Ex-dirigeant de LNC Therapeutics, où il est resté au conseil d'administration, et membre du conseil d'administration d'une autre startup bordelaise, e-Shard, Jean-Luc Treillou semble bien parti pour devenir le nouvel homme fort de l'écosystème bordelais des jeunes pousses de la deeptech, ces entreprises porteuses d'innovations technologiques issues, de façon directe ou indirecte, de la recherche fondamentale.

"Je me définis comme fan absolu de l'innovation et de la structuration de projets qui deviennent des entreprises", résume Jean-Luc Treillou, qui souligne ne pas vouloir se mettre en avant. Treefrog Therapeutics, qui avec sa technologie C-Stem se propose de révolutionner la production de cellules souches pluripotentes induites (CSPI), entre parfaitement dans ce monde des startups à très fort potentiel scientifique.

La technologie C-Stem vise à révolutionner la production...