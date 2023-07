Aquitanis réhabilite deux résidences sociales épargnées par les émeutes à Bordeaux

Aquitanis, office public de l'habitat de Bordeaux Métropole, vient de présenter le résultat de la réhabilitation de Pleyel et Zola : deux résidences jumelles à loyer modéré du quartier du Grand Parc, à Bordeaux, qui totalisent 270 logements. Situées à quelques centaines de mètres l'une de l'autre, Pleyel et Zola se déploient sur dix étages et développent des surfaces habitables respectivement de 9.133 m2 et 8.834 m2. Cette double opération d'un coût global de 9,5 millions d'euros a été menée par les agences d'architecture JBA, et ZWA (Zweyacker et Associés), a démarré bien avant la pandémie de Covid-19 et s'est faite en lien étroit avec les habitants.

« Le projet a été élaboré entre 2016 et 2017. Avec un choix révolutionnaire dicté par les contraintes budgétaires mais qui s'est avéré très judicieux avec le temps : viser le confort d'été. C'est pourquoi nous avons mis en particulier l'accent sur l'installation d'un système de stores en aluminium de très haute qualité, qui renvoie la lumière et se règle par commande électrique. Nous avons également augmenté la circulation de l'air dans les appartements, qui sont traversants », rembobine Jacques Boucheton, dirigeant et fondateur de l'agence d'architecture JBA, à Nantes, également implantée à Bordeaux.

Cette opération est située dans le même quartier que la réhabilitation de 530 autres logements sociaux d'Aquitanis par Anne Lacaton et Jean-Philippe Vassal dans les années 2010. Les deux architectes, lauréats du Pritzker en 2021, y avaient ajouté des extensions chauffées, des jardins d'hiver, des balcons bioclimatiques et des grandes baies vitrées.

Des habitants associés aux travaux

« L'existant a été préservé », poursuit Jacques Boucheton, au sujet des résidences Pleyel et Zola. « Les habitants n'ont pas eu à quitter leurs logements et, pendant deux ans, à partir de 2018, nous les avons consultés de façon régulière, par exemple sur le choix des peintures. Mais aussi sur le déroulement des travaux. Le Covid a gelé l'avancée des travaux puis nous avons redémarré. »

Les deux immeubles se trouvent non loin de la mairie annexe de Bordeaux au Grand Parc qui a été saccagée le 29 juin lors des émeutes qui ont suivi l'annonce de la mort du jeune Nahel à la suite du tir d'un policier. Le Grand Parc n'a pas été le quartier le plus touché dans la Métropole, mais il n'a pas échappé aux troubles.

« En ce qui nous concerne, il n'y a rien eu. Aucun bâtiment n'a été touché. On ne va pas dire qu'il y a un lien de cause à effet mais pendant les travaux nous avions créé un comité de pilotage avec les habitants dans lequel siégeaient des anciens issus des résidences Pleyel et Zola. Et puis des jeunes habitants ont rejoint le comité de pilotage où de nombreuses idées très constructives ont été échangées. Jusqu'au jour où quelqu'un à scotché un mot sur la porte de la pièce où se tenaient les réunions du comité de pilotage : « Utopistes debout », c'était très étonnant mais ça montrait d'après moi l'adhésion des habitants au projet », complète le patron de JBA.

Muriel Boulmier réélue Présidente de l'Union régionale HLM Nouvelle-Aquitaine, Muriel Boulmier été réélue à son poste lors de l'assemblée générale du 5 juillet dernier pour un mandat de trois ans. Elle va ainsi poursuivre en particulier sa mission de représentation des organismes HLM de la région auprès de l'ensemble de partenaires du logement social. En Nouvelle-Aquitaine, 650.000 personnes habitent dans un logement social, dans un parc locatif social composé de 319.944 logements.

Les espaces publics en première ligne

Aquitanis, qui gère 2.400 logements sur les 4.000 du Grand Parc, est omniprésent dans le quartier surligne Pierre Bambou, directeur de la communication, développement durable et accompagnement des transitions.

« Le Grand Parc a été moyennement touché. Aucun bâtiment d'habitation n'a été touché, contrairement aux espaces publics, comme la mairie annexe et les rues, où des poubelles [et deux voitures, NDLR] ont été enflammées. Même s'il y a des tensions, ici comme ailleurs, le Grand Parc est un quartier qui vit plutôt bien. Nous travaillons avec Bordeaux Métropole à partir de trois axes : l'habitat essentiel, en nous attaquant par exemple au traitement de la chaleur, même avec des moyens réduits, vient ensuite le logement dans la participation -avec l'implication des habitants-, puis le développement de la nature dans les aménagements des espaces extérieurs du quartier, pour rafraîchir », décrit en substance le porte-parole d'Aquitanis.

Le bailleur social emploie 361 salariés pour un peu plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, et s'occupe de 20.205 logements et foyers sous gestion ou en propriété.

La dernière innovation apportée à la résidence Pleyel, qui n'a été terminée que depuis quelques jours, et qui a été disposée en bas du mur pignon sur le côté est, n'a pas souffert des émeutes. Il s'agit d'une mini construction flambant neuve, qui n'a pas subi la moindre égratignure, et qui fait un peu penser à une véranda. Une extension de bâtiment qui va très prochainement accueillir les locaux de la démarche expérimentale « Territoire zéro chômeur de longue durée ».

