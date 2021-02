Bordeaux Métropole : Alain Anziani fait voter la ristourne au FCGB grâce à l'opposition

Le menu du dernier conseil de métropole, dont Alain Anziani (PS) est le président, qui s'est tenu ce vendredi 29 janvier, était bien garni et comprenait un plat bien épicé : la ristourne de 1,4 million d'euros accordée par la Métropole au Football Club des Girondins de Bordeaux (FCGB), qui a déjà fait couler beaucoup d'encre et provoqué de nouvelles tensions au sein de la majorité (PS-EELV) métropolitaine.

Les alliés écologistes, avec à leur tête Pierre Hurmic, maire (EELV) de Bordeaux, voulaient des aménagements à cet accord qui lui ont été refusés. Il est à noter que c'est un vice-président (PS) du Conseil départemental de la Gironde, Matthieu Rouveyre, qui a dégainé le premier contre ce 1,4 million d'euros de remise de loyer accordé au FCGB, le mercredi 27 janvier sur les ondes de France Bleu Gironde. Ce dont il s'est ensuite expliqué à La Tribune, la veille du vote.

"J'en ai parlé à quelques élus qui m'ont dit que le fonds d'investissement King Street Capital, propriétaire du club, s'est beaucoup enrichi en 2020 pendant la crise du Covid. Alain Anziani dit qu'il y a un risque de contentieux si l'on ne fait rien. Moi je pense que l'on ne devrait pas payer. Nous avons fait notre part pour le stade et je pense que cet argent serait mieux employé dans le cadre du fonds d'aide aux loyers pour les entreprises, qui est plafonné à 1.000 euros par mois : quand on paie 4.000 à 5.000 euros de loyer mensuel en centre-ville, c'est mieux que rien mais ça ne va pas très loin", déroule Matthieu Rouveyre

Alain Anziani n'a de son côté pas agi les yeux fermés. Malgré la densité de l'opposition au sein de son propre camp, il a ainsi défendu une ligne parfaitement audible, pour les amoureux du FCGB et sans doute au-delà.

"La réduction du montant du loyer du FCGB est un sujet complexe qui génère beaucoup de confusion. Nous sommes des bailleurs, des propriétaires, et nous avons un locataire, qui ne peut pas utiliser le stade, l'infrastructure qu'il nous loue. Le locataire nous a demandé à être exonéré de tous les loyers, ce que nous avons refusé. Mais comme ils ont eu six matchs de moins, cela représente quand même une somme significative, soit une réduction de 30 %. Est-ce scandaleux ? Non. Il y a juste une confusion sur l'occupant, qui n'est pas King Street Capital mais bien le FCGB. Nous faisons pour eux ce que nous faisons pour les autres"; a ouvert le président de Bordeaux Métropole.