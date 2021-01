Bordeaux Métropole : "La sobriété budgétaire va être obligatoire ! "

LA TRIBUNE - Vous avez reçu les conclusions de l'audit sur la situation financière de Bordeaux Métropole. Qu'en retenez-vous ?

VERONIQUE FERREIRA - D'abord, que de manière structurelle, le budget de Bordeaux Métropole est sain. Le territoire dispose d'une bonne santé économique et la maison a été bien gérée avec des indicateurs d'épargne et de désendettement qui sont objectivement bons. Malgré la baisse des dotations de l'Etat, nos recettes de fonctionnement ont augmenté en moyenne de 2,8 % par an et les dépenses de fonctionnement ont progressé de 2,36 %, ce qui est nettement supérieur aux objectifs du pacte de Cahors qui nous fixe un plafond à 1,35 % pour les dépenses de fonctionnement. Donc, le budget est sain mais, et il y a un grand mais, ce que nous dit l'audit c'est qu'au regard de notre programme pluriannuel d'investissement d'ici à 2026 notre endettement risque d'augmenter très vite. Il va donc falloir faire des choix pour contenir les dépenses !



En matière d'investissement, le PPI liste des projets pour un total de 4,5 milliards d'euros d'ici à 2026. Est-ce réalisable ?

Non. Mais il faut bien comprendre que ce PPI, arrêté au 31 décembre 2020, est un document qui est discuté mais pas voté par les élus. Il a...