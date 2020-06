Municipales à Bordeaux : accord scellé entre Nicolas Florian et Thomas Cazenave

Pas de quadrangulaire mais une triangulaire. Il n'y aura finalement que trois bulletins différents dans les bureaux de vote à Bordeaux le dimanche 28 juin pour le second tour des élections municipales. Selon nos informations, l'accord politique a été scellé et signé en début de soirée, ce lundi 1er juin, entre les deux têtes de liste le maire sortant d'union de la droite et du centre, Nicolas Florian (34,6 % au 1er tour), et le candidat LREM (Renouveau Bordeaux) Thomas Cazenave (12,7 %).

Avec seulement 96 voix de plus que Pierre Hurmic au 1er tour, Nicolas Florian a préféré maximiser ses chances en vue du second tour quitte à accepter d'importantes concessions. De son côté, Thomas Cazenave, qui aurait reçu d'amicales pressions de l'Elysée et de François Bayrou, sort arithmétiquement renforcé de cet accord d'appareil. Savoir si ce dernier sera suivi par ses militants et au sein de son électorat du 1er tour est une autre histoire.

En 3e position sur la liste

A l'issue de négociations en tête à tête avec le maire sortant, Thomas Cazenave, qui assurait encore le 25 mai dernier à La Tribune être déterminé à se maintenir et "à défendre cette vision et ce projet lors du second tour puis au sein du conseil municipal" a obtenu entre temps plusieurs garanties de nature à le faire changer d'avis.

Il devrait ainsi figurer en 3e position sur la liste fusionnée et, en cas de victoire, être 3e adjoint au maire de Bordeaux. La délégation n'est pas encore déterminée mais il amènerait avec lui douze autres membres de sa liste Renouveau Bordeaux dont plusieurs adjoints pour lesquels d'autres délégations potentielles sont avancées comme l'emploi, la végétalisation de la ville ou la proximité. Sur cette liste 2.0, la 1ere adjointe restera Julia Mouzon et le 2e adjoint restera Fabien Robert, actuel 1er adjoint en charge de la culture et chef de file local du Modem.

Un groupe politique distinct

Thomas Cazenave, qui a toujours misé à la fois sur plus de proximité et plus de métropole, aurait également obtenu, en cas de victoire, une vice-présidence de Bordeaux Métropole assortie d'une délégation à l'emploi et à l'économie, même si à cette échelle d'autres paramètres entreront en compte. Sept autres représentants de Renouveau Bordeaux devraient également siéger au conseil métropolitain.

Lire aussi : Thomas Cazenave : "Il faut agir très vite et très fort pour gagner la bataille de...