[Vidéo] Revivez le débat La Tribune sur les enjeux économiques des municipales à Bordeaux

Quatre candidats pour trois thématiques. Avant le scrutin municipal des 15 et 22 mars à Bordeaux, La Tribune a organisé un débat public le 4 mars sur les principaux enjeux économiques de la métropole bordelaise. Quatre candidats étaient présents :

Thomas Cazenave , liste Renouveau Bordeaux (LREM)

, liste Renouveau Bordeaux (LREM) Nicolas Florian , le maire sortant, liste Majorité municipale (LR, Modem, UDI et Agir)

, le maire sortant, liste Majorité municipale (LR, Modem, UDI et Agir) Pierre Hurmic , liste Bordeaux Respire (EELV, PS, PC, PRG, PP et ND)

, liste Bordeaux Respire (EELV, PS, PC, PRG, PP et ND) Philippe Poutou, liste Bordeaux en luttes (NPA, FI et Gilets jaunes)

Ils se sont notamment exprimés sur la politique d'attractivité, l'emploi et la formation, le commerce et l'urbanisme commercial, l'aménagement du territoire, la fiscalité, l'avenir de la rive droite, les métiers de demain et le projet de "Rue bordelaise".

Retrouvez ce débat d'1h30 en vidéo et en intégralité :

